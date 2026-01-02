Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनभद्र में मरीजों को बड़ी राहत, अब लोगों को शहर में ही मिलेगी मुफ्त जांच

    By Julfequar Haider Khan Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:47 PM (IST)

    सोनभद्र में मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अब अर्बन हेल्थ सेंटर में बायोकेमिस्ट्री टोटल टेस्ट मशीन लगने से एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल और सीबीसी जैसी ...और पढ़ें

    Hero Image

    अब मरीजों को शहर में ही मिलेगी मुफ्त जांच।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज नगर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अब महंगी रक्त जांच के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज लोढ़ी जाने से निजात मिलेगी। उन्हें नगर से पांच किमी दूर लोढ़ी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह की अब आपके शहर राबर्ट्सगंज में में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के ठीक सामने पुराने जिला अस्पताल परिसर में संचालित अर्बन हेल्थ सेंटर में बायोकेमिस्ट्री टोटल टेस्ट मशीन लग गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मशीन से बाजार में चार सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक की महंगी रक्त जांच फ्री हो सकेगी। अर्बन हेल्थ सेंटर मेें पहले सिर्फ मलेरिया, टायफायड आदि की जांच होती थी। अब यहा एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी की निश्शुल्क जांच होगी।

    बता दें कि वर्ष 2005 में राबर्ट्सगंज नगर से जिला अस्पताल लोढी में शिफ्ट होने के बाद से नगरीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें महंगी जांच और दवाओं का खर्च उठाना पड़ता था।

    लोग पांच किमी दूर जांच कराने जाने से बेहतर नगर में ही महंगी जांच कराना उचित समझते थे। बाद में नगर में अर्बन हेल्थ सेंटर शुरू हुआ। अब इस केंद्र में बायोकेमेस्ट्री टोटल टेस्ट मशीन लग गई है। इससे मरीजों की महंगी रक्त जांच निश्शुल्क हो सकेगी।

    इसके अलावा यहां लोगों की ओर से मांग की जा रहा है कि इमरजेंसी सेवा भी शुरू की जाएं। ताकि शहर के लोगों को रात को भी उपचार की सुविधा मिल सके। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीके राय ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि अर्बन हेल्थ सेंटर में मरीजों को और भी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।