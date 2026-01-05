Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सोनभद्र में राजकीय मेडिकल कालेज के चिकित्सकों ने वेतन न मिलने के कारण धरने पर बैठे

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:28 PM (IST)

    सोनभद्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक और स्टाफ वेतन न मिलने से नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। इस आंदोलन से चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    इंटर्नशिप पर आए चिकित्सक और मेडिकल कालेज के छात्र इमरजेंसी सेवाओं का संचालन कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राजकीय मेडिकल कालेज के चिकित्सक और संपूर्ण स्टाफ सोमवार को वेतन न मिलने से क्षुब्ध होकर धरने पर बैठ गए। इस आंदोलन के कारण चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, जबकि अन्य स्थानों पर उपचार नहीं हो रहा है, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इंटर्नशिप पर आए चिकित्सक और मेडिकल कालेज के छात्र इमरजेंसी सेवाओं का संचालन कर रहे हैं।

    कालेज में वेतन न मिलने की समस्या कई महीनों से चल रही है। इससे पहले भी कुछ कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया था और प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा था। इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा, सफाई कर्मियों ने भी धरना दिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कालेज के सभी वर्गों में असंतोष व्याप्त है।

    protest

    धरने के दौरान चिकित्सकों ने कहा कि यदि शीघ्र ही वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो वे और भी कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि वेतन न मिलने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, बल्कि इससे मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। चिकित्सकों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए ताकि चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें।

    इस स्थिति ने कालेज के प्रशासन के लिए एक चुनौती उत्पन्न कर दी है। यदि शीघ्र ही इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया, तो यह आंदोलन और भी बढ़ सकता है, जिससे चिकित्सा सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सभी की नजर अब प्रशासन की ओर है कि वह इस संकट का समाधान कैसे करता है।