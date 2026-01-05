सोनभद्र में राजकीय मेडिकल कालेज के चिकित्सकों ने वेतन न मिलने के कारण धरने पर बैठे

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राजकीय मेडिकल कालेज के चिकित्सक और संपूर्ण स्टाफ सोमवार को वेतन न मिलने से क्षुब्ध होकर धरने पर बैठ गए। इस आंदोलन के कारण चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, जबकि अन्य स्थानों पर उपचार नहीं हो रहा है, जिससे मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इंटर्नशिप पर आए चिकित्सक और मेडिकल कालेज के छात्र इमरजेंसी सेवाओं का संचालन कर रहे हैं।

कालेज में वेतन न मिलने की समस्या कई महीनों से चल रही है। इससे पहले भी कुछ कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया था और प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा था। इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा, सफाई कर्मियों ने भी धरना दिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कालेज के सभी वर्गों में असंतोष व्याप्त है।

धरने के दौरान चिकित्सकों ने कहा कि यदि शीघ्र ही वेतन का भुगतान नहीं किया गया, तो वे और भी कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। उनका कहना है कि वेतन न मिलने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है, बल्कि इससे मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। चिकित्सकों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए ताकि चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें।