Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 34 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत

    By Pushpendra kumarEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:01 PM (IST)

    सिंगरौली नगर निगम वार्ड 34 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजय साहू ने भाजपा उम्मीदवार को 173 मतों से हराया। 1 जनवरी को मतदान हुआ था और 3 जनवरी को ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    विजय साहू ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार को 173 मतों के अंतर से हराकर पार्षद पद हासिल किया।

    जागरण संवाददाता सिंगरौली (सोनभद्र)। सिंगरौली नगर निगम वार्ड क्रमांक 34 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजय साहू ने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार को 173 मतों के अंतर से हराकर पार्षद पद हासिल किया।

    इस उपचुनाव के लिए मतदान एक जनवरी को हुआ था। मतगणना पालिटेक्निक कॉलेज में हुई जिसका परिणाम 3 जनवरी को घोषित किए गया। कुल सात राउंड के गिनाती के बाद नतीजा सामने आया।

    कांग्रेस प्रत्याशी विजय साहू को 417 मत मिले,जबकि भाजपा प्रत्याशी को 244 मत प्राप्त हुए। परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस खेमे में उत्साह का माहौल बन गया । जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय साहू का फूल मालाओं से स्वागत किया।