जागरण संवाददाता रेणुकूट (सोनभद्र)। एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने ही विभाग के एक अधिकारी पर छेड़खानी, जबरदस्ती और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पिपरी थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 30 दिसंबर को सुबह लगभग 10 बजे म्योरपुर सीएचसी में तैनात ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर राम सिंह ने उन्हें फोन कर केंद्र पर बुलाया। उन्होंने कहा कि एक चेकलिस्ट भरनी है। सूचना मिलने पर पीड़िता जल्दबाजी में केंद्र पहुंचीं।

पीड़िता के अनुसार, चेकलिस्ट भरने के दौरान राम सिंह ने डिलीवरी से संबंधित सामान दिखाने का बहाना बनाया और उन्हें डिलीवरी रूम में ले गए। वहां पर आरोपित ने जबरदस्ती करते हुए उनके साथ छेड़खानी की, धक्का देकर उन्हें नीचे गिरा दिया और गलत तरीके से छूने लगा। पीड़िता ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भागीं।

आरोप है कि इसके बाद भी राम सिंह ने उनका पीछा किया और धमकी दी कि वह उनकी नौकरी खत्म करा देगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी का व्यवहार मनबढ़ किस्म का है और वह अपने पद का दुरुपयोग कर दबाव बनाने की कोशिश करता है।

पिपरी थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। उधर, सीएमओ डा. पीके राय ने कहा कि इस मामले में पीड़ितों को बुलाया गया है और सुनवाई कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।