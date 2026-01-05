सोनभद्र की सभी तहसीलों में बनेगा मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल, प्राथमिक से 12वीं तक पढ़ाई की सुविधा
सोनभद्र की सभी तहसीलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल विद्यालय बनेंगे, जो प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा एक ही परिसर में प्रदान करेंगे। इनमें कॉन्वेंट ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। सोनांचल के सभी तहसीलों में ऐसे विद्यालय बनने जा रहा है, जिसमें कान्वेंट जैसी सुविधाएं रहेंगी। इसमें प्राथमिक से लेकर 12वीं के बच्चों की पढ़ाई होगी। एक ही परिसर में सभी वर्ग आर्ट, साइंस, कामर्स व एग्रीकल्चर की पढ़ाई की सुविधा होगी। स्कूल का नाम मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल विद्यालय हो। यह दो चरणों में बनेगा। पहले चरण में राबर्ट्सगंज के चुर्क में 24.59 करोड़ में यह विद्यालय बनेगा। इसके लिए जमीन भी फाइनल हो गई है।
जिले के अन्य तहसीलों के ये स्कूल स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश शुरू हो गई है। हालांकि शर्त यही है कि जहां यह स्कूल बनेगा वहां आबादी अधिक हो। ताकि स्कूल भवन बनने के बाद सिर्फ हाथी का दांत ही साबित न रह जाए।
राबर्ट्सगंज के चुर्क में बनने वाले स्कूल का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर को चोपन के खेल मैदान में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में की थी। इस विद्यालय में लगभग 1500 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होगी। इसमें सभी प्रकार की प्रयोगशालाएं भी रहेंगी।
बच्चों को स्थानीय स्तर की जानकारियों से भी रूबरू कराया जाएगा। स्थानीय उत्पादों के बारे में भी बताया जा जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल स्कूल यानी नवीन सम्मिलित विशेष माध्यमिक विद्यालय के लिए चुर्क में भूमि चिह्नित हो गई है। जल्द ही इसकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। यह विद्यालय बेसिक विभाग की ओर से संचालन किया जाएगा।
बताया कि दूसरे चरण में दुद्धि के साथ ही घोरावल व ओबरा तहसीलों में एक-एक स्कूल बनने से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के हजारों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा।
योजना से न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि ड्रापआउट दर में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल योजना के तहत ये विद्यालय प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक की शिक्षा एक ही छत के नीचे प्रदान करेंगे।
