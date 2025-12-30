Language
    सोनभद्र में कफ सीरप तस्कर शुभम जायसवाल समेत चार पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    सोनभद्र में कफ सीरप तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जनपद पुलिस ने कफ सीरप के तस्करी के चार आरोपितों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इसमें तस्करी का मास्टर माइंड वाराणसी के प्रहलाद घाट कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल भी शामिल है। इन आरोपितों के खिलाफ पुलिस पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है।

    पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि कफ सीरप से जुड़े अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए उन पर इनाम घोषित किया गया है।

    इसमें वाराणसी के शुभम जायसवाल, सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के अशोक विहार कालोनी निवासी विशाल उपाध्याय, भदोही के नई बाजार चांदनी चौक निवासी निशांत उर्फ रवि गुप्ता और वाराणसी के थाना कोतवाली क्षेत्र के गोला दीनानाथ कबीर चौरा निवासी विजय गुप्ता शामिल है।

    चारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। शुभम जायसवाल के पिता शैली ट्रेडर्स रांची झारखंड के प्रोपराइटर भोला प्रसाद जायसवाल को 30 नवंबर को पुलिस ने कोलकाता के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वह वहां से विदेश भागने की फिराक में था लेकिन दबोचा गया। वर्तमान में वह जिला कारागार गुरमा में निरूद्ध है।

    इसके अलावा पुलिस ने मां कृपा मेडिकल के प्रोपराइटर वाराणसी निवासी सत्यम कुमार गिरफ्तार को 17 दिसबंर को राबर्ट्सगंज के चंडी तिराहे के पास से तब गिरफ्तार किया था जब वह अपने अधिवक्ता से मिलने आ रहा था। अकेले भोला प्रसाद जायसवाल ने कफ सीरप की तस्करी से करीब 35 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति तैयार की थी, जिसकी कुर्की के लिए जनपद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

    भोला जायसवाल को इस मामले में न्यायालय से जारी नोटिस भी रिसीव कराई जा चुकी है। इनाम घोषित आरोपितों में विजय गुप्ता भी शामिल है जो पूर्व में गिरफ्तार सत्यम गुप्ता का भाई है। उसने भी अपनी फर्म से बड़ी संख्या में कप सीरप की तस्करी की थी।