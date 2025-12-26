सोनभद्र में बीच शहर कार से उड़ाया 10 लाख रुपये से भरा बैग, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरा
सोनभद्र में रामलीला मैदान के पास एक युवक ने कार से 10 लाख रुपये से भरा बैग चोरी कर लिया। घटना दोपहर 12 बजे हुई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सोनभद्र। नगर के रामलीला मैदान गेट के पास शुक्रवार को दोपहर बाद करीब 12 बजे युवक खड़ी कार से 10 लाख रुपये से भरा बैग चोरी कर लिया और फरार हो गया महज। 15 सेकंड के अंदर हुई इस घटना से लोग हतप्रभ हैं। पता चला है कि घटना को अंजाम देने वाले सफेद रंग की स्कूटी से थे।
जानकारी होने पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी नगर भी पहुंचे। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। फुटेज में एक युवक बैग लेकर पैदल रोडवेज की ओर जाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। अचानक हुई इस घटना के बाद सतर्क हुई पुलिस ने युवक की तलाश तेज कर दी है।
पता चला है कि छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े कर्मचारी शुक्रवार को दोपहर बाद बैंक ऑफ़ बड़ोदा गए थे। वहां से उन्होंने 10 लख रुपये ऑफिशियल काम के लिए निकला और फिर इमरती कॉलोनी स्थित ऑफिस की ओर जाने लगे। इस दौरान वह मुख्य बाजार में रामलीला मैदान के गेट के पास पहुंचे ही थे कि उनकी कार का एक टायर अचानक पंचर हो गया।
चालक टायर निकाल कर पंचर बनवाने के लिए बढ़ौली चौराहे की ओर चला गया। चालक की सीट पर कंपनी का एक कर्मचारी बैठा था। पास में खड़े एक युवक ने चालक के दरवाजे का शीशा खटखटाया और आगे की ओर इशारा किया। जब चालक आगे की ओर देखा तो युवक ने कार का पीछे का गेट खोलकर रुपयों से भरा बैग लिया और फरार हो गया। इसके बाद अफरा-तफरी मच गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपित युवक की तलाश कर रही है।
