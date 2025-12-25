Language
    सोनभद्र के वृद्धाश्रम में 65 वर्षीय बुजुर्ग धोती के फंदे से लटका, पत्नी गहरे सदमे में

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित वृद्धाश्रम में 65 वर्षीय बुजुर्ग ने धोती से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक राम जीयावन रानीतारा केकराही के निवासी थे और ...और पढ़ें

    पत्‍नी के अनुसार आर्थिक तंगी के कारण वे वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर थे।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। राबर्ट्सगंज के छपका स्थित वृद्धाश्रम में रह रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना से वृद्धाश्रम परिसर में हड़कंप मच गया, वहीं साथ रह रही पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    मृतक की पहचान राम जीयावन निवासी रानीतारा केकराही, थाना करमा के रूप में हुई है। बताया गया कि राम जीयावन बीते सात वर्षों से अपनी पत्नी भगवानी देवी के साथ वृद्धाश्रम में रह रहे थे।

    रात में साथ भोजन, सुबह मिला शव

    मंगलवार की रात दंपती ने साथ में भोजन किया और दूध पिया। इसके बाद रात करीब 11 बजे राम जीयावन ने किसी से फोन पर बातचीत की और सोने चले गए। गुरुवार सुबह लगभग सात बजे जब अन्य लोग स्नान के लिए बाथरूम पहुंचे तो उन्होंने बाथरूम के गेट पर धोती के सहारे लटका शव देखा, जिससे वृद्धाश्रम में अफरा-तफरी मच गई।

    सीओ ने मौके पर पहुंचकर ली जानकारी

    घटना की जानकारी मिलते ही वृद्धाश्रम के केयर टेकर ने समाज कल्याण अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया को सूचित किया। समाज कल्याण अधिकारी ने तत्काल क्षेत्राधिकारी रणधीर मिश्रा को अवगत कराया। सूचना पर सीओ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी ली। उनके निर्देश पर लोढ़ी चौकी इंचार्ज उमाशंकर यादव ने जांच-पड़ताल की।

    आर्थिक मजबूरी ने पहुंचाया वृद्धाश्रम तक

    स्वजनों के अनुसार मृतक का एक पुत्र और तीन पोते-पोतियां हैं। पुत्र की गंभीर बीमारी के इलाज में वाराणसी में काफी खर्च हुआ, जिससे उनकी अधिकांश जमीन बिक चुकी है। सीमित संसाधनों के चलते दंपती को वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना के बाद वृद्धाश्रम में शोक और सन्नाटे का माहौल बना हुआ है।