चप्पल गिरने का बहाना कर महिला ने नहर में लगा दी छलांग, बचाने के लिए पति भी कूदा; पुलिस कर रही तलाश
सीतापुर में एक महिला ने चप्पल गिरने का बहाना बनाकर नहर में छलांग लगा दी। पति आरिफ ने उसे बचाने के लिए नहर में कूदा, लेकिन तेज बहाव के कारण वह उसे ढूंढ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। बाइक पर बच्चे को लेकर पीछे बैठी महिला ने नहर पुल पर चप्पल गिरने का बहाना बनाया। बाइक रुकते ही उसने बच्चा पति की गोद में दे दिया और स्वयं नहर में छलांग लगा दी। बचाने के लिए पति भी नहर कूदा, लेकिन तलाश नहीं कर पाया। ग्रामीण गोताखोरों की मदद से महिला की पुलिस तलाश कर रही है। राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) को भी बुलाया गया है।
बारबंकी घुंघटेर के आरिफ पत्नी शीबा और डेढ वर्षीय पुत्र हारिस के साथ बाइक से महमूदाबाद के केशरवारा आ रहे थे। बाइक आरिफ का दोस्त अनुपम चला रहा था। पैंतेपुर पुल के पास पहुंचते ही पर शीबा ने चप्पल गिरा दी। अनुपम ने बाइक रोक दी।
चप्पल पहनने के बाद शीबा ने बच्चा पति की गोद में दे दिया और लघुशंका जाने की बात कही। चंद कदम चलने के बाद वह नहर में कूद गई। पीछे से आरिफ भी कूद गया, लेकिन तेज बहाव के चलते वह शीबा को तलाश नहीं पाया।
आरिफ नहर से बाहर आ गया। शीबा की शादी तीन वर्ष पहले हुई थी। कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है।
