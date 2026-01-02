सीतापुर में वंदेभारत एक्सप्रेस से टकराया सांड़, ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त
Vande Bharat Express: सांड की टक्कर से ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद ट्रेन रोकी गई। करीब 20-25 मिनट मरम्मत बाद ट्रेन को आगे के लिए ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर : लखनऊ से सहारनपुर जा रही वंदेभारत एक्सप्रेस (26504) से अटरिया क्षेत्र में स्टेशन के पास एक सांड टकरा गया। ट्रेन लखनऊ से रवाना होने के बाद सीतापुर में ही रुकती है।
वंदेभारत एक्सप्रेस से अटरिया क्षेत्र में शुक्रवार की शाम करीब चार बजे नीलगांव क्रासिंग के पास सांड़ टकरा गया। सांड की टक्कर से ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद ट्रेन रोकी गई। करीब 20-25 मिनट मरम्मत बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।
ट्रेन से टकराने के कारण सांड भी जख्मी हो गया। अटरिया स्टेशन मास्टर संजय सिंह ने बताया कि ट्रेन से सांड़ टकराने से उसे रोका गया था। क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के बाद उसे रवाना कर दिया गया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।