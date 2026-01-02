सीतापुर में वंदेभारत एक्सप्रेस से टकराया सांड़, ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त

संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर : लखनऊ से सहारनपुर जा रही वंदेभारत एक्सप्रेस (26504) से अटरिया क्षेत्र में स्टेशन के पास एक सांड टकरा गया। ट्रेन लखनऊ से रवाना होने के बाद सीतापुर में ही रुकती है।

वंदेभारत एक्सप्रेस से अटरिया क्षेत्र में शुक्रवार की शाम करीब चार बजे नीलगांव क्रासिंग के पास सांड़ टकरा गया। सांड की टक्कर से ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद ट्रेन रोकी गई। करीब 20-25 मिनट मरम्मत बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।