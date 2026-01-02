सीतापुर में विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम पर पथराव, हिरासत में लिए गए 10 आरोपित

संवाद सूत्र, सीतापुर। अटरिया के एक गांव में गुरुवार रात दो पक्षों के विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। इसमें डायल 112 पीआरवी का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। कई थानों की पुलिस ने मौके पर स्थिति नियंत्रण में लिया। 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

भगवतीपुर चौकी के जानकीनगर गांव में गुरुवार रात दिनेश यादव और मंटू पाल के बीच दीवार बनाने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। इसी बीच ग्रामीणों ने सूचना पर डायल 112 को दे दी। पीआरवी 1822 की पहुंची।