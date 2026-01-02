सीतापुर में विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम पर पथराव, हिरासत में लिए गए 10 आरोपित
सीतापुर में दीवार विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ। सूचना पर पहुंची डायल 112 पीआरवी टीम पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सीतापुर। अटरिया के एक गांव में गुरुवार रात दो पक्षों के विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरवी टीम पर आरोपियों ने पथराव कर दिया। इसमें डायल 112 पीआरवी का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। कई थानों की पुलिस ने मौके पर स्थिति नियंत्रण में लिया। 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।
भगवतीपुर चौकी के जानकीनगर गांव में गुरुवार रात दिनेश यादव और मंटू पाल के बीच दीवार बनाने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। इसी बीच ग्रामीणों ने सूचना पर डायल 112 को दे दी। पीआरवी 1822 की पहुंची।
पत्थर चला रहे लोग फिर भी शांत हुए। पुलिस के ललकारने पर पीआरवी वाहन पर भी पत्थर चला दिए। इससे वाहन के शीशे टूट गए। हालांकि, पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।
क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार ने बताया कि 10 आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है। वाहन को मरम्मत के लिए वर्कशाप भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।