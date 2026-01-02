सीतापुर में लोगों ने कानून को हाथ में लिया, विवाद की सूचना पर पहुंची PRV टीम पर किया पथराव

संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर : अटरिया के एक गांव में गुरुवार रात दो पक्षों के विवाद की सूचना पर मामला सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर ही लोगों ने पथराव कर दिया। पीआरवी टीम पर पथराव से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पथराव के कारण कर दिया। इसमें डायल 112 पीआरवी का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। कई थानों की पुलिस ने मौके पर स्थिति नियंत्रण में लिया। दस आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार ने बताया कि दस आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है। वाहन को मरम्मत के लिए वर्कशाप भेजा गया है। जांच की जा रही है।