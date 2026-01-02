Language
    सीतापुर में लोगों ने कानून को हाथ में लिया, विवाद की सूचना पर पहुंची PRV टीम पर किया पथराव

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:55 PM (IST)

    डायल 112 पीआरवी का वाहन क्षतिग्रस्त 

    संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर : अटरिया के एक गांव में गुरुवार रात दो पक्षों के विवाद की सूचना पर मामला सुलझाने पहुंची पुलिस की टीम पर ही लोगों ने पथराव कर दिया। पीआरवी टीम पर पथराव से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया।

    पथराव के कारण कर दिया। इसमें डायल 112 पीआरवी का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। कई थानों की पुलिस ने मौके पर स्थिति नियंत्रण में लिया। दस आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार ने बताया कि दस आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है। वाहन को मरम्मत के लिए वर्कशाप भेजा गया है। जांच की जा रही है।

    भगवतीपुर चौकी के जानकीनगर गांव में गुरुवार रात दिनेश यादव और मंटू पाल के बीच दीवार बनाने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हो गई। इसी बीच ग्रामीणों ने सूचना पर डायल 112 को दे दी। पीआरवी 1822 की पहुंची। पत्थर चला रहे लोग फिर भी शांत नहीं हुए। पुलिस के ललकारने पर पीआरवी वाहन पर भी पत्थर चला दिए। इससे वाहन के शीशे टूट गए। हालांकि, पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।