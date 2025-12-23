Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीतापुर-कन्नौज मार्ग होगा फोरलेन, पश्चिम से जुड़ेगा नैमिषारण्य; तीर्थयात्रियों की राह होगी आसान

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:13 AM (IST)

    सीतापुर-कन्नौज मार्ग को फोरलेन किया जाएगा, जिससे नैमिषारण्य पश्चिमी से जुड़ जाएगा। इस परियोजना से तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा साथ ...और पढ़ें

    Hero Image

    सीतापुर वाय नैमिषारण्य कन्नौज मार्ग

    इस्माइल बेग, जागरण सीतापुर। नैमिषारण्य को वैश्विक पटल पर उभारने के लिए प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी फिक्रमंद है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीतापुर से कन्नौज तक करीब सवा सौ किलोमीटर मार्ग को फोन लेन करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इससे नैमिषारण्य का पश्चिमी जिलों से जुड़ाव आसान होगा। फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और इटावा के तीर्थयात्री आगरा एक्सप्रेस-वे से कन्नौज के अरौल आएंगे। यहां से नैमिषारण्य आ सकेंगे। इसके अलावा फरुर्खाबाद, औरय्या और कानपुर के तीर्थयात्रियों की भी राह आसान हो जाएगी।

    मिश्रिख सांसद अशोक रावत अपनी लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा कराने की मांग को लेकर 18 दिसबंर को नितिन गडकरी से मिले थे। मुलाकात के दौरान नितिन गडकरी का फोकस नैमिषारण्य पर अधिक रहा।

    उन्होंने नैमिषारण्य में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। इस पर सांसद ने पश्चिमी जिलों से नैमिषारण्य तक बेहतर मार्ग के नहीं होने की समस्या बताई। यह भी बताया कि किस तरह से सीतापुर-वाया नैमिषारण्य-कन्नौज मार्ग बनने से एक्सप्रेस के माध्यम से पश्चिमी जिलों का जुड़ाव तीर्थनगरी से आसान हो जाएगा।

    इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। फरुर्खाबाद के आलू, कन्नौज का इत्र और फिरोजाबाद की चूड़ियां इस मार्ग से वाया लखीमपुर नेपाल तक ले जाई सकेंगी।

    इस पर नितिन गडकरी ने मार्ग को फोर लेन बनवाने की सैद्धांतिक सहमति दे दी। उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि शीघ्र ही निर्माण के लिए एनएचएआई से विस्तृत रिपोर्ट मंगवा कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- जल्द मिलेगी गंगा एक्सप्रेस-वे की सौगात, टोल बूथ बनकर तैयार; जल्द होगी टेस्टिंग

    नेपाल के श्रद्धालुओं की बढ़ेगी संख्या

    नेपाल के श्रद्धालु मां पूर्णगिरि के दर्शन करके नैमिषारण्य के भ्रमण पर आते हैं। इसके बाद वह मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने राजस्थान जाते हैं। इस मार्ग के चौड़ा होने से नेपाल के श्रद्धालुओं का यह धार्मिक परिपथ सुगमता से पूरित हो जाएगा। वह एक्सप्रेस-वे वाया आगरा पहुंच सकेंगे। यहां से बालाजी मंदिर पहुंच जाएंगे।

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सीतापुर वाया नैमिषारण्य- कन्नौज मार्ग को फोर लेन बनवाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। उम्मीद है शीघ्र ही मंत्रालय से आधिकारिक मंजूरी भी मिल जाएगी।
                                                                                          अशोक रावत, सांसद, मिश्रिख।