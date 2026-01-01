धार्मिक बातों में उलझाया फिर जेवर लेकर भाग गए टप्पेबाज, सिधौली कोतवाली के सामने हुई घटना

जागरण संवाददाता, सीतापुर। सिधौली कोतवाली के सामने बुधवार को महिला के साथ टप्पेबाजी हो गई। टप्पेबाजों ने पहले महिला को धार्मिक बातों में बहलाया। इसके बाद जेवर लेकर भाग गए। टप्पेबाजों का पुलिस पता लगा रही है। अलादादपुर की मिथिलेश लोगाें के यहां खाना बनाने का काम करती है। मंगलवार शाम वह तहसील मार्ग पर पैदल जा रही थीं। कोतवाली के पास दो व्यक्ति उन्हें मिले। उनसे अस्पताल का रास्ता पूछा। रास्ता बताने के दौरान ही दोनों ने उनको धार्मिक बातों में फंसा लिया। इसके बाद परिवार के बारे में जानकारी ली।

मिथिलेश ने उन पर विश्वास करके पारिवारिक जानकारी दे दी। उधर, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनके हाथ पर रुपयों की गड्डी रख दी। इसके बाद तंत्र-मंत्र का ढोंग करने लगा। कुछ देर तक ढोंग करने के बाद दोनाें व्यक्तियों ने मिथिलेश के पायल, झाला व चेन उतारकर पर्स में रखने को कहा।