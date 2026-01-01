धार्मिक बातों में उलझाया फिर जेवर लेकर भाग गए टप्पेबाज, सिधौली कोतवाली के सामने हुई घटना
सीतापुर के सिधौली कोतवाली के सामने एक महिला मिथिलेश के साथ टप्पेबाजी हुई। दो ठगों ने उसे धार्मिक बातों में उलझाया, फिर तंत्र-मंत्र का ढोंग कर उसके पाय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सीतापुर। सिधौली कोतवाली के सामने बुधवार को महिला के साथ टप्पेबाजी हो गई। टप्पेबाजों ने पहले महिला को धार्मिक बातों में बहलाया। इसके बाद जेवर लेकर भाग गए। टप्पेबाजों का पुलिस पता लगा रही है।
अलादादपुर की मिथिलेश लोगाें के यहां खाना बनाने का काम करती है। मंगलवार शाम वह तहसील मार्ग पर पैदल जा रही थीं। कोतवाली के पास दो व्यक्ति उन्हें मिले। उनसे अस्पताल का रास्ता पूछा। रास्ता बताने के दौरान ही दोनों ने उनको धार्मिक बातों में फंसा लिया। इसके बाद परिवार के बारे में जानकारी ली।
मिथिलेश ने उन पर विश्वास करके पारिवारिक जानकारी दे दी। उधर, उन्हीं में से एक व्यक्ति ने उनके हाथ पर रुपयों की गड्डी रख दी। इसके बाद तंत्र-मंत्र का ढोंग करने लगा। कुछ देर तक ढोंग करने के बाद दोनाें व्यक्तियों ने मिथिलेश के पायल, झाला व चेन उतारकर पर्स में रखने को कहा।
मिथिलेश ने ऐसा किया और पर्स हाथ में पकड़ी रुपयों की गड्डी पर रख दी। इसके बद दोनों टप्पेबाज रुपयों की गड्डी और जेवर से भरी पर्स लेकर भाग गए। कोतवाल विजयेंद्र सिंह ने बताया सीसीफुटेज खंगालकर टप्पेबाजों का पता लगाया जा रहा है।
