सीतापुर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता-पुत्र को रौंदा, पिता की हुई दर्दनाक मौत

संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर। सकरन मार्ग पर सोमवार को कुतुबापुर गांव में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें पिता की मौत हो गई। वहीं, बाइक चला रहा बेटा घायल हो गया।

बतया जा रहा है ट्रैक्टर चालक नशे में था। गढ़वाडीह गांव के अवधेश अपने बेटे रिंकू के साथ बाइक से सेमरा खुर्द बाजार गए थे। प्राथमिक विद्यालय कुतुबापुर के पास हादसा हो गया। इसमें दोनों घायल हाे गए।

उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा ले जया गया, जहां अवधेश को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, रिंकू को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। सांडा के पुलिस चौकी प्रभारी अरुण उपाध्याय ने बताया चालक को हिरासत में ले लिया गया है।