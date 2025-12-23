सीतापुर में बदलेगा मेहमान नवाजी का तरीका, गुलदस्ता नहीं बल्कि ये कीमती चीज देकर किया जाएगा स्वागत

जगदीप शुक्ल, जागरण सीतापुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकल फार वोकल मंत्र को आत्मसात करते हुए जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने एक जिला-एक उत्पाद में चयनित दरी को लेकर नवाचार किया है। निर्यात पर निर्भर बुनकरी कला (दरी उद्योग) की देश में भी पैठ बनाने के लिए वह अतिथियों के स्वागत का तरीका बदलने जा रहे हैं। अब जिले में अतिथियों को स्वागत में गुलदस्ता नहीं, बल्कि दरी उत्पाद दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने इसको लेकर अधिकारियों को आदेश दे दिया है।

इसके बाद उद्योग उपायुक्त संजय सिंह ने अधिकारियों को बुनकरों के नाम व फोन नंबर उपलब्ध करा दिया है। बुनकरों से संपर्क करके अधिकारी उन्हें ऑर्डर भी देने लगे हैं। जिले का दरी उद्योग मुगलकालीन है। अवध कमिश्नरी के दौरान नवाबों को अधिकारी भेंट में खैराबाद की दरी भेजा करते थे। इस क्रम को अंग्रेज अधिकारी भी आगे बढ़ाते रहे। इससे दरी की विदेशी बाजारों में तो मांग बढ़ी, लेकिन देश की बाजार में महत्व नहीं मिला।

जापान, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, रूस सहित यूरोप और खाड़ी देशों जिले की दरी बिकती है। अमेरिका की ओर टैरिफ लगाए जाने के बाद निर्यातकों ने खाड़ी देशों में दरी बेचने को लेकर विशेष रणनीति बनाई है। वहां रह रहे देश के लोगों के माध्यम से दरी उत्पादों का प्रमोशन किया जा रहा है।



