अब खुली हवा में एक्सरसाइज कर सकेंगे लोग, सीतापुर के हर ब्लॉक में बनेंगे 10 ओपन जिम

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर के निर्देश पर सभी ब्लॉकों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रत्येक विकासखंड (ब्लॉक) में 10 ओपन जिम बनेंगे। इस प्रकार जिले में कुल 190 जिम बनाए जाएंगे। यहां हर आयु वर्ग के लोग प्राकृतिक वातावरण के बीच व्यायाम कर सकेंगे।

यह ओपन जिम सिधौली, महमूदाबाद, ऐलिया, बेहटा, बिसवां, गोंदलामऊ, हरगांव, कमसंडा, खैराबाद, लहरपुर, मछरेहटा, महोली, मिश्रिख, पहला, परसेंडी, पिसावां, रामपुर मथुरा, रेउसा, सकरन में ओपन जिम बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि इससे ग्रामीणों को स्वस्थ जीवन शैली का अवसर प्राप्त होगा। लोगाें को तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्ति मिल सकेगी।

प्राकृतिक वातावरण और ताजी हवा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। लोगों के बीच आपसी संपर्क प्रगाढ़ होगा। सभी उम्र के लोग अपनी क्षमता, इच्छा एवं समय की उपलब्धता के अनुसार व्यायाम कर सकेंगे।

सात से आठ लाख रुपये होंगे खर्च

एक ओपन जिम निर्माण पर करीब सात से आठ लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसकी धनराशि एस्टीमेट के अनुसार तय होगी। यह जिम करीब एक हजार वर्ग फुट या इससे अधिक भूमि पर बनाए जाएंगे। यह किसी पार्क या सामुदायिक केंद्र का भी हिस्सा हो सकते हैं।