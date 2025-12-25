भीषण ठंड में शुक्रवार को सीतापुर में बंद रहेंगे कक्षा आठ तक के स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश
भीषण ठंड व कोहरे के कारण शुक्रवार को नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सीतापुर। भीषण ठंड व कोहरे के कारण शुक्रवार को नर्सरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने 26 दिसंबर को कक्षा आठ तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है।
सभी परिषदीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय बंद रहेंगे। लगातार कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। कोहरा, हवा तथा धूप न निकलने से गलन लगातार बढ़ती जा रही है। इससे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही थी।
बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया भीषण ठंड व शीतलहर के चलते जिलाधिकारी के निर्देश पर एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। भीषण सर्दी के मौसम में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। अवकाश घोषित होने के बावजूद अगर विद्यालय खोले गए तो कार्रवाई की जाएगी।
