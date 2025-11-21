Sitapur News: स्टीयरिंग फेल होने से खाई में पलटा पुलिस का वाहन, बाल-बाल टला बड़ा हादसा
सीतापुर में स्टीयरिंग फेल होने के कारण पुलिस का वाहन खाई में पलट गया। गनीमत रही कि कोई भी पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पुलिस विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है ताकि स्टीयरिंग फेल होने के कारणों का पता लगाया जा सके।
संवाद सूत्र, जागरण, महमूदाबाद (सीतापुर)। गश्त के दौरान स्टीयरिंग फेल हो जाने से थानगांव पुलिस का डायल 112 वाहन सड़क के किनारे खाई में पलट गया। दुर्घटना के बाद सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं।
थाना प्रभारी थानगांव विमल गौतम ने बताया कि डायल 112 का वाहन 1821 गुरुवार की रात गश्त पर था। रात करीब नौ बजे सोहरिया पुलिस के पास अचानक अनियंत्रित होकर वाहन सड़क के किनारे पेड़ से टकराकर खाईं में पलट गया।
चालक होमगार्ड रामजी वाजपेई व आरक्षी चंद्रभान सुरक्षित बाहर निकल आए। पुलिस की गाड़ी सड़क के नीचे पलटने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जा पहुंचे और ट्रैक्टर से रस्से के सहारे बांधकर वाहन को सीधा कर बाहर निकाला।
यह भी पढ़ें- सीतापुर जंक्शन पर बम धमाके की दी थी झूठी सूचना, डायल-112 पर कॉल करने वाला युवक गिरफ्तार
चालक के मुताबिक वाहन के अनियंत्रित होने का कारण स्टीयरिंग फेल होना है। सूचना पर थाना प्रभारी विमल गौतम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया किसी को भी कोई चोंट नहीं आई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।