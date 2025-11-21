Sitapur News: स्टीयरिंग फेल होने से खाई में पलटा पुलिस का वाहन, बाल-बाल टला बड़ा हादसा

संवाद सूत्र, जागरण, महमूदाबाद (सीतापुर)। गश्त के दौरान स्टीयरिंग फेल हो जाने से थानगांव पुलिस का डायल 112 वाहन सड़क के किनारे खाई में पलट गया। दुर्घटना के बाद सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं। थाना प्रभारी थानगांव विमल गौतम ने बताया कि डायल 112 का वाहन 1821 गुरुवार की रात गश्त पर था। रात करीब नौ बजे सोहरिया पुलिस के पास अचानक अनियंत्रित होकर वाहन सड़क के किनारे पेड़ से टकराकर खाईं में पलट गया।

