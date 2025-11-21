Language
    Sitapur News: स्टीयरिंग फेल होने से खाई में पलटा पुलिस का वाहन, बाल-बाल टला बड़ा हादसा

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 01:10 PM (IST)

    सीतापुर में स्टीयरिंग फेल होने के कारण पुलिस का वाहन खाई में पलट गया। गनीमत रही कि कोई भी पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पुलिस विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है ताकि स्टीयरिंग फेल होने के कारणों का पता लगाया जा सके।

    पुलिस का डायल 112 वाहन सड़क के किनारे खाई में पलट गया। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, महमूदाबाद (सीतापुर)। गश्त के दौरान स्टीयरिंग फेल हो जाने से थानगांव पुलिस का डायल 112 वाहन सड़क के किनारे खाई में पलट गया। दुर्घटना के बाद सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं।

    थाना प्रभारी थानगांव विमल गौतम ने बताया कि डायल 112 का वाहन 1821 गुरुवार की रात गश्त पर था। रात करीब नौ बजे सोहरिया पुलिस के पास अचानक अनियंत्रित होकर वाहन सड़क के किनारे पेड़ से टकराकर खाईं में पलट गया।

    चालक होमगार्ड रामजी वाजपेई व आरक्षी चंद्रभान सुरक्षित बाहर निकल आए। पुलिस की गाड़ी सड़क के नीचे पलटने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जा पहुंचे और ट्रैक्टर से रस्से के सहारे बांधकर वाहन को सीधा कर बाहर निकाला।

    चालक के मुताबिक वाहन के अनियंत्रित होने का कारण स्टीयरिंग फेल होना है। सूचना पर थाना प्रभारी विमल गौतम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया किसी को भी कोई चोंट नहीं आई है।