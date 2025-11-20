सीतापुर जंक्शन पर बम धमाके की दी थी झूठी सूचना, डायल-112 पर कॉल करने वाला युवक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, सीतापुर। डायल-112 पर बुधवार की दोपहर फोन करके सीतापुर जंक्शन पर बम धमाके की झूठी सूचना देने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने सूचना देने के बाद माेबाइल बंद कर लिया था।

डायल-112 पर बुधवार दोपहर मोबाइल नंबर 7355534615 से एक व्यक्ति ने फोन करके सीतापुर जंक्शन पर बम धमाका होने की सूचना दी थी। इसके बाद मोबाइल भी स्वीच आफ कर लिया था। जानकारी मिलने पर जीआरपी थाना प्रभारी अरविंद कुमार पांडेय ने सीतापुर जंक्शन पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर फोन करने वाले व्यक्ति के बारे में तलाश की।