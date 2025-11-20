Language
    सीतापुर जंक्शन पर बम धमाके की दी थी झूठी सूचना, डायल-112 पर कॉल करने वाला युवक गिरफ्तार

    By Durgesh Shukla Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:08 PM (IST)

    सीतापुर में एक व्यक्ति को डायल-112 पर सीतापुर जंक्शन पर बम धमाके की झूठी सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने सूचना देने के बाद अपना फोन बंद कर दिया था। पुलिस ने उसे पुराने सीतापुर में खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पहले भी झूठी सूचनाएं देने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। डायल-112 पर बुधवार की दोपहर फोन करके सीतापुर जंक्शन पर बम धमाके की झूठी सूचना देने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने सूचना देने के बाद माेबाइल बंद कर लिया था।

    डायल-112 पर बुधवार दोपहर मोबाइल नंबर 7355534615 से एक व्यक्ति ने फोन करके सीतापुर जंक्शन पर बम धमाका होने की सूचना दी थी। इसके बाद मोबाइल भी स्वीच आफ कर लिया था। जानकारी मिलने पर जीआरपी थाना प्रभारी अरविंद कुमार पांडेय ने सीतापुर जंक्शन पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर फोन करने वाले व्यक्ति के बारे में तलाश की।

    उसकी लोकेशन पुराने सीतापुर में मिली। टीम के साथ थाना प्रभारी थाना प्रभारी ने मिरदही टोली के अमानुल्लाह खान को उसके घर से गिरफ्तार किया।

    थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपित ने स्वीकार किया है वह पहले भी पुलिस को डायल 112 के माध्यम से झूठी सूचनाएं देकर भ्रमित कर चुका है। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।