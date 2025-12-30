Language
    न्‍यू ईयर के जश्न में हुड़दंग पड़ेगा भारी, PRV का रूट चार्ट बदला; चप्पे-चप्पे पर ब्रेथ एनालाइजर के साथ तैनात रहेगी पुलिस

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:11 PM (IST)

    नववर्ष के जश्न के नाम पर पटियाला पैग लगाकर हुड़दंग किया तो खैर नहीं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं। पुलिस चप्पे-च ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, सीतापुर। नववर्ष के जश्न के नाम पर पटियाला पैग लगाकर हुड़दंग किया तो खैर नहीं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए हैं। पुलिस चप्पे-चप्पे पर ब्रीथ एनालाइजर (सांस की जांच करके शराब का पता लगाने वाला यंत्र) के साथ मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों, मदिरालयों, होटल, रेस्टोरेंट, हाट स्पाट आदि पर निगाह रखने के लिए पीआरवी वाहनों का रूट चार्ट भी बदला गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने नववर्ष के जश्न में जानमाल का नुकसान रोकने के लिए मंगलवार को अपने चेंबर में बैठक की। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह, क्षेत्राधिकारी विनायक गोपाल भोसले और यातायात निरीक्षक फरीद अहम शामिल हुए। इन अधिकारियों ने सुरक्षा प्लान तैयार किया। इसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग की जाएगी।

    यदि शराब पीते वाहन चलाता कोई पकड़ा गया तो कार्रवाई की जाएगी। वाहन सड़क पर ऐसे स्थान पर पार्क नहीं करने दिया जाएगा, जिससे यातायात बाधित हो। लापरवाही से गाड़ी चलाने, रेसिंग व बाइक स्टंट करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करेगी। हिरासत में भी लिया जा सकता है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने कोहरा अधिक होने पर आवश्यक न होने पर घर से बाहर न निकलने का सुझाव भी दिया है।

    आर्मी ग्रास फार्म पर रहेगी विशेष नजर


    आरएमपी डिग्री कालेज के सामने आर्मी ग्रास फार्म शराबियों के लिए मॉडल शॉप बन गया है। नव वर्ष को लेकर ग्रास फार्म की पुलिस की ओर से विशेष निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बाईपास की साइड रोड पर भी लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। अक्सर साइड रोड पर लोग चार पहिया के वाहन खड़ा करके शराब पीते हैं।

    मंदिरों पर रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम

    पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मंदिरों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस ने मादक पदार्थों के परिवहन को रोकने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है।

     

    नववर्ष का स्वागत मर्यादित तरीके करें। जश्न के नाम पर नशेबाजी, स्टंटबाजी, छेड़छाड़ आदि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रीथ एनालाइजर के साथ पुलिस तैनात की जा रही हैं।- अंकुर अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक

     