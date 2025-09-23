Language
    UP News: सीतापुर में बाढ़ के पानी में नहाते समय चार बच्चे डूबे, तीन की मौत; एक को बचा लिया गया

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:36 PM (IST)

    सीतापुर के लहरपुर में बाढ़ के पानी में नहाते समय दो लड़के और एक लड़की डूब गए जबकि एक लड़की को बचा लिया गया। यह हादसा बेलवा पसुरा गांव में हुआ जहाँ बच्चे सड़क किनारे भरे पानी में नहा रहे थे। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने बच्चों को बाहर निकाला लेकिन तीन की जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना से पूरे गाँव में शोक की लहर है।

    बाढ़ के पानी में डूबने से दो बालकों समेत तीन की मौत।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। लहरपुर के बेलवा पसुरा में मंगलवार को बाढ़ के पानी में नहा रहे दो बालक और दो बालिकाएं डूब गए। इसमें दो बालक और एक बालिका की मौत हो गई, जबकि बालिका को बचा लिया गया।

    गांव के ही जहरीखान की दस वर्षीय पुत्री शबा, संतोष की 14 वर्षीय पुत्री मोहिनी, पवन का 12 वर्षीय पुत्र पप्पू और श्यामू का 12 वर्षीय पुत्र विकास मार्ग के किनारे भरे बाढ़ के पानी में नहा रहे थे। इसी दौरान चारों गहरे पानी में चले गए। सूचना पर ग्रामीण पहुंचे और चारों को बाहर निकाला।

    इसमें मोहिनी को सुरक्षित निकाला जा सका। बाकी सभी की मौत हो चुकी थी। एक साथ तीन मौत से गांव में कोहराम मच गया। लहरपुर के कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है।

    शबा को बचाने में डूब गए सभी

    बाढ़ के पानी में नहा रहे बच्चों में सबसे पहले शबा गहरे पानी में गई। उसे बचाने के लिए विकास और पप्पू पानी में डूब गए। मंजर देख मोहिनी घबरा गई और शोर मचाने लगी। इसी दौरान उसका भी पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। मोहिनी का शोर सुनकर ग्रामीण पहुंच गए।

    नम हो गई हर किसी की आंख

    घटना के बाद गांव में हाय तड़ाप मच गया। ग्रामीण पीड़ित परिवारों के दरवाजे पर एकत्र हो गए। प्रधान अच्छेलाल निषाद ने बताया कि गांव के अधिकांश लोगों घर में शाम को चूल्हा नहीं जला। घटना को लेकर ग्रामीण स्तब्ध हैं।