छात्रों से क्लासरूम में लिखवाए 'आई लव मोहम्मद', सीतापुर में स्कूल संचालक व शिक्षिका गिरफ्तार
सीतापुर के एक विद्यालय में हिंदू छात्रों से आई लव मोहम्मद लिखवाने पर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने संचालक और एक शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है। अभिभावकों ने इस प्रतियोगिता पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद बजरंग दल ने भी कार्रवाई की मांग की। पुलिस दूसरे संचालक की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, सीतापुर। विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों से आई लव मोहम्मद लिखे स्लोगन चार्ट बनवाने पर पुलिस ने संचालक पर मुकदमा लिखा है। संचालक व शिक्षिका काे गिरफ्तार किया गया है। बनबीरपुर में अमर बापू शिक्षा निकेतन विद्यालय का संचालन प्रबंधक नईमुद्दीन उर्फ हिन्नू व समीउद्दीन उर्फ शौकत अंसारी करते हैं।
शनिवार को विद्यालय में आई लव मोहम्मद स्लोगन प्रतियोगिता करवाई गई। छुट्टी के बाद घर पहुंचे बच्चों ने जानकारी दी तो अभिभावकों ने विद्यालय में आपत्ति जताई थी। अभिभावक अखिलेश, सुशील, ज्ञानेंद्र आदि ने थाने में तहरीर दी थी। बजरंगदल के जिलाध्यक्ष आशुतोष वर्मा ने थाने में कार्रवाई की मांग की थी।
देर रात एएसपी दुर्गेश सिंह भी जांच करने पहुंचे। पुलिस ने दो पर मुकदमा लिखा था। नईमुद्दीन की पत्नी खुशनूर बानो बनबीरपुर की प्रधान हैं। थानाध्यक्ष सदरपुर राजेश कुमार ने बताया कि विद्यालय संचालक नईमुद्दीन उर्फ हिन्नू व शिक्षिका साहिबा को गिरफ्तार किया है। एक अन्य संचालक की तलाश कर रहे हैं।
