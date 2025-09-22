Sitapur News: पेशी पर आया बंदी कोर्ट परिसर से भागा, पुलिस ने महिला अस्पताल के पास पकड़ा

Sitapur Crime News एसोसिएशन कार्यालय के पास से वह पुलिसकर्मी से अपना हाथ छुड़ाकर गेट नंबर दो से भाग गया। पुलिस ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया। करीब चार सौ मीटर दूर जिला महिला अस्पताल चौराहे के पास लोगों के उसे पकड़ लिया। पुलिस अभिरक्षा में लेकर अदालत पहुंची और न्यायाधीश के समक्ष पेश किया।

संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर: छेड़छाड़ के आरोप का बंदी सोमवार दोपहर को पेशी के लिए अदालत परिसर में लाया गया। जहां से वह पुलिस अभिरक्षा से भाग गया। अब उसके खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से भागने का भी मुकदमा लिखा गया है।

पुलिस ने पकड़ लो.., बंदी भाग रहा है का शोर करते हुए उसका पीछा किया। जिला महिला अस्पताल चौराहे के पास लोगों ने उसे पकड़ लिया। आरोपित पर पुलिस अभिरक्षा से भागने का मुकदमा भी लिखा गया। सकरन पुलिस ने 20 दिन पहले इमलिया के प्रदीप कुमार को छेड़छाड़ के मामले में जेल भेजा था। सोमवार को उसकी अदालत में पेशी थी। पुलिस लाक-अप से प्रदीप को लेकर अदालत में न्यायाधीश के समक्ष पेश करने जा रही थी।

