Sitapur News: पेशी पर आया बंदी कोर्ट परिसर से भागा, पुलिस ने महिला अस्पताल के पास पकड़ा

Sitapur Crime News एसोसिएशन कार्यालय के पास से वह पुलिसकर्मी से अपना हाथ छुड़ाकर गेट नंबर दो से भाग गया। पुलिस ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया। करीब चार सौ मीटर दूर जिला महिला अस्पताल चौराहे के पास लोगों के उसे पकड़ लिया। पुलिस अभिरक्षा में लेकर अदालत पहुंची और न्यायाधीश के समक्ष पेश किया।
संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर: छेड़छाड़ के आरोप का बंदी सोमवार दोपहर को पेशी के लिए अदालत परिसर में लाया गया। जहां से वह पुलिस अभिरक्षा से भाग गया। अब उसके खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से भागने का भी मुकदमा लिखा गया है।
सकरन पुलिस ने 20 दिन पहले इमलिया के प्रदीप कुमार को छेड़छाड़ के मामले में जेल भेजा था। सोमवार को उसकी अदालत में पेशी थी। पुलिस लाक-अप से प्रदीप को लेकर अदालत में न्यायाधीश के समक्ष पेश करने जा रही थी।
इसी दौरान बार एसोसिएशन कार्यालय के पास से वह पुलिसकर्मी से अपना हाथ छुड़ाकर गेट नंबर दो से भाग गया। पुलिस ने शोर मचाते हुए उसका पीछा किया। करीब चार सौ मीटर दूर जिला महिला अस्पताल चौराहे के पास लोगों के उसे पकड़ लिया। पुलिस अभिरक्षा में लेकर अदालत पहुंची और न्यायाधीश के समक्ष पेश किया।
बंदी बोला कोई मिलने नहीं आता
बंदी प्रदीप कुमार ने बताया कि वह पिछले 20 दिन से जेल में बंद है। अब तक उसके परिवारजन उससे मिलने नहीं आए हैं। इससे परेशान होकर वह भागा था।
लापरवाही की जांच शुरू
अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि बंदी ने भागने का प्रयास किया था। कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया गया है। कहां पर लापरवाही हुई है। इसकी जांच की जा रही है। आरोपित पर पुलिस अभिरक्षा से भागने का मुकदमा भी लिखा गया है।
