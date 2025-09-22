Language
    सीतापुर में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर काटा हंगामा

    By Durgesh Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:07 PM (IST)

    सीतापुर के जिला महिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों ने चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि महिला को रेफर किया जा रहा था।

    एक सुई लगाई बाहर से दवा मंगाई चली गई गर्भवती की जान।

    जागरण, सीतापुर। जिला महिला अस्पताल में गर्भवती की मौत हो गई। गर्भवती की मौत के बाद आक्रोशित परिवरजनों ने अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ने हंगामा किया है।

    वह चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल गेट पर भी हंगामा करना शुरू कर दिया। करीब तीन घंटे चले प्रदर्शन के बाद जिला अस्पताल के चौकी प्रभारी रजनीश वर्मा मौके पर आए और कार्रवाई का भरोसा देते हुए आक्रोशित परिजनों को शांत कराया। प्रदर्शन के चलते अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा।

    रामकोट के सकरा निवासी मनोज कुमार अपनी 35 वर्षीय पत्नी पूजा को रविवार रात करीब दो बजे जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचे। मनोज ने बताया कि रात में पहले इमरजेंसी में मिले स्वास्थ्य कर्मियों ने पहले भर्ती से इनकार किया।

    काफी प्रयास के बाद जब भर्ती किया तो किसी ने इलाज नहीं शुरू किया। कई बार कहा गया तो एक सुई लगाने के साथ ग्लूकोज की बोतल लगाकर बाहर से दवा लाने को कहा। दर्द अधिक होने पर भी चिकित्सकों ने नहीं देखा। मनोज ने बताया कि कुछ समय पूजा की मौत हो गई।

    उसके पेट में बच्चा भी था। महिला की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से जल्द शव ले जाने की बात कही गई। जिसके बाद परिवारजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। सुबह साढ़े नौ बजे के करीब जिला अस्पताल के चौकी प्रभारी रजनीश वर्मा ने परिवारजनों से बात कर कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद वह लोग अस्पताल से चले गए।

    गर्भवती की हालत गंभीर थी, इसलिए रेफर किया जा रहा था। परिवारजन लेकर जाने को तैयार नहीं थे। सुबह छह बजे के करीब बिना किसी को जानकारी दिए चले गए थे और दोबारा जब आए तो मृत अवस्था में लेकर आए थे। तीमारदारों के लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं।

    डा़ सुनीता कश्यप, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक-जिला महिला अस्पताल