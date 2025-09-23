UP News: सीतापुर में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, 17 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, सीतापुर। एससी-एसटी एक्ट अदालत ने मंगलवार को दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 34-34 हजार का अर्थदंड भी बोला गया है।

मिश्रिख के किशुनापुर के रामकुमार और भाइलू उर्फ सतीश ने पिसावां के मोहम्मदनगर के मिश्रीलाल व उनके परिवार के लोगों से भैंस चराने को लेकर 25 जून 2008 मारपीट हो गई थी। इसमें मिश्रीलाल को गंभीर चोटें आई थी। इलाज मिश्रीलाल की मृत्यु हो गई थी।