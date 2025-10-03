Language
    Sitapur News: होमगार्ड ने लगाया सिटी मजिस्ट्रेट पर पिटाई का आरोप

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:23 AM (IST)

    सीतापुर में होमगार्ड संतोष कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। होमगार्ड के अनुसार नैमिषारण्य में रायफल गिरने से मजिस्ट्रेट की पत्नी को चोट लगी जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने आवास पर अभद्र व्यवहार किया और मारपीट की। होमगार्ड ने कार्रवाई की मांग की है जबकि सिटी मजिस्ट्रेट ने मारपीट से इनकार किया है।

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी पर उनकी सुरक्षा में लगे होमगार्ड संतोष कुमार ने मारपीट का आरोप लगाया है। होमगार्ड का आरोप है कि बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट अपनी पत्नी के साथ नैमिषारण्य दर्शन के लिए गए थे।

    वाहन से उतरते समय उसकी रायफल का पट्टा निकल गया। रायफल गिरने से सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी पैर में मामूली चोट लग गई।

    होमगार्ड ने सिटी मजिस्ट्रेट पर आवास पर पहुंचने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने व मारपीट करने का आरोप लगाया  सिटी मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला होमगार्ड कमांडेंट को प्रार्थना पत्र दिया गया है। वही, सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने मारपीट की घटना से इनकार किया है।