Sitapur News: होमगार्ड ने लगाया सिटी मजिस्ट्रेट पर पिटाई का आरोप

जागरण संवाददाता, सीतापुर। सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी पर उनकी सुरक्षा में लगे होमगार्ड संतोष कुमार ने मारपीट का आरोप लगाया है। होमगार्ड का आरोप है कि बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट अपनी पत्नी के साथ नैमिषारण्य दर्शन के लिए गए थे।

वाहन से उतरते समय उसकी रायफल का पट्टा निकल गया। रायफल गिरने से सिटी मजिस्ट्रेट की पत्नी पैर में मामूली चोट लग गई।

होमगार्ड ने सिटी मजिस्ट्रेट पर आवास पर पहुंचने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने व मारपीट करने का आरोप लगाया सिटी मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला होमगार्ड कमांडेंट को प्रार्थना पत्र दिया गया है। वही, सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने मारपीट की घटना से इनकार किया है।