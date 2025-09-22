Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Sitapur News: स्नान करते समय चचेरे भाइयों समेत चार डूबे, दो की मौत; परिवार में शोक का माहौल

    By Badri vishal awasthi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:00 AM (IST)

    सीतापुर के खैराबाद और नैमिषारण्य में अमावस्या के स्नान के दौरान चार लोग डूब गए। खैराबाद में दो चचेरे भाइयों के शव बरामद हुए। नैमिषारण्य में गोमती नदी में डूबे दो युवकों की तलाश जारी है। मृतकों के परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस की व्यवस्था न होने पर लोगों ने जताया दुख।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्नान करते समय चचेरे भाइयों समेत चार डूबे, दो की मौत।

    जागरण टीम, सीतापुर। खैराबाद में भुइयां ताली तीर्थ व नैमिषारण्य में गोमती नदी में रविवार को अमावस्या पर स्नान करते समय चचेरे भाई समेत चार लोग डूब गए। खैराबाद में दोनों चचेरे भाइयों के शव बरामद कर लिए गए, जबकि नैमिषारण्य में नदी में डूबे दोनों की समाचार लिखे जाने तक तलाश जारी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खैराबाद के अशरफपुर के मजरा कोठारपुरवा निवासी 14 वर्षीय विवेक यादव पुत्र रामसेवक अपने चचेरे भाई 15 वर्षीय प्रदीप यादव पुत्र मुंशीलाल भुइयां ताली तीर्थ में स्नान करते समय गहराई में चले गए और डूबने लगे। श्रद्धालुओं ने शोर मचाया तो दोनों की तलाश शुरू की गई। दोनों को बाहर निकालकर सीएचसी खैराबाद ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया।

    थानाध्यक्ष खैराबाद अनिल सिंह ने बताया कि स्नान करते समय दोनों की डूबकर मौत हुई है। वहीं नैमिषारण्य में गोमती नदी के राजघाट के पास बनाए गए नए घाट पर सिधौली के हनुमाननगर के 28 वर्षीय मनीष यादव पुत्र राम खेलावन व 30 वर्षीय सुमित यादव पुत्र प्रेमचंद्र स्नान कर रहे थे। इसी दौरान दोनों डूब गए। देर शाम तक दोनों की तलाश जारी थी।

    नैमिषारण्य में अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके बाद भी जल पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई थी। जल पुलिस कर्मी तैनात होते तो शायदा हादसा न होता। थानाध्यक्ष नैमिषारण्य पंकज तिवारी ने बताया कि युवकों की तलाश को एसडीआरएफ को लगाया गया है। घाट पर जल पुलिस की व्यवस्था नहीं है।

    इकलौते बेटे की मौत सुनकर अचेत हो गई मां

    इकलौते बेटे विवेक की मौत सुनकर मां सरिता अचेत हो गई। रामसेवक के विवेक व विनीता दो बच्चे हैं। वह चचेरे भाई प्रदीप के साथ तीर्थ गया था। प्रदीप अपने माता-पिता की पांच संतानों में सबसे छोटा था। उसकी मां माया देवी भी अचेत थीं।

    सिधौली के हनुमानगर निवासी मनीष व सुमित की कच्ची गृहस्थी है। मनीष के परिवार में पत्नी व दो छोटी बच्चियां हैं। मनीष सिधौली में वी-मार्ट शोरूम में नौकरी करते थे। वहीं सुमित लखनऊ के बक्सीका तालाब में प्राइवेट नौकरी करते थे। सुमित के भी दो छोटे बच्चे व पत्नी हैं।