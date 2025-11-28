Sitapur News: पत्नी ने ही कराई थी प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या, पुलिस ने किया पर्दाफाश
सीतापुर के कमलापुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक मनीष बाजपेयी की पत्नी काजल का अजीत नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने मनीष को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और खून से सने कपड़े बरामद किए हैं और फरार आरोपी की तलाश जारी है।
संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर। कमलापुर के बरईखेड़ा तिराहे के पास बुधवार को बांके से वार करके युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गुरुवार को घटना का अनावरण कर दिया है। पत्नी ने ही प्रेमी व एक अन्य संग मिलकर युवक की हत्या कराई थी। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपित की तलाश की जा रही है।
लखीमपुर के मनीष बाजपेयी की ससुराल कमलापुर के गांव निजामाबाद में थी। उसकी पत्नी का निधन हो गया था। इसके बाद ससुरालीजन ने मनीष की का विवाह साली काजल से करा दिया था। उधर, काजल का लखीमपुर के गांव मूड़ाधामू टिकरा के अजीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर पति-पत्नी में विवाद भी होता था। दोनों ने मिलकर मनीष को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगे थे। बुधवार को उन्हें मौका मिल गया।
दरअसल, मंगलवार को मनीष अपनी ससुराल आया था। बुधवार को उसकी पत्नी उसे स्कूटी से छोड़ने जा रही थी। वहीं, साजिश के मुताबिक बरईखेड़ा तिराहे के पास अजीत व उसका एक अन्य साथी खड़ा था। तिराहे पर पहुंचते ही अजीत और उसके साथी ने मनीष पर बांके से वार दिया। इसमें मनीष गंभीर रूप से घायल हो गया था, बुधवार देर शाम ट्रामा सेंटर में उसकी मौत हो गई थी।
सीतापुर में सड़क हादसे में बेटे की मौत देखकर पिता ने भी तोड़ा दम, दो बेटियां भी घायल
अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि शक होने पर पत्नी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने घटना का राज खोल दिया। घटनास्थल के पास बरगद के पेड़ से बांका और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी मिल गई है। एक आरोपित फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।
