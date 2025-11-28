Sitapur News: पत्नी ने ही कराई थी प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या, पुलिस ने किया पर्दाफाश

संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर। कमलापुर के बरईखेड़ा तिराहे के पास बुधवार को बांके से वार करके युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गुरुवार को घटना का अनावरण कर दिया है। पत्नी ने ही प्रेमी व एक अन्य संग मिलकर युवक की हत्या कराई थी। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपित की तलाश की जा रही है।

लखीमपुर के मनीष बाजपेयी की ससुराल कमलापुर के गांव निजामाबाद में थी। उसकी पत्नी का निधन हो गया था। इसके बाद ससुरालीजन ने मनीष की का विवाह साली काजल से करा दिया था। उधर, काजल का लखीमपुर के गांव मूड़ाधामू टिकरा के अजीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसको लेकर पति-पत्नी में विवाद भी होता था। दोनों ने मिलकर मनीष को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगे थे। बुधवार को उन्हें मौका मिल गया।