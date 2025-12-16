खेलों को मिलेगा नया आयाम...सीतापुर के हर ब्लॉक में बनेगा मिनी स्टेडियम, ये मिलेंगी सुविधाएं

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। जिले के सभी 19 ब्लॉकों में एक-एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इससे युवा खेलों की अभ्यास कर सकेंगे। करीब 12 लाख की आबादी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। रखरखाव की मॉनीटरिंग जिलाधिकारी कार्यालय की ओर की जाएगी।

जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि यह युवाओं के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। ऐलिया की ग्राम पंचायत हेमपुर, गोंदलामऊ के मीरापुर, हरगांव के पंचायत गुरधपा, कसमंडा के गरौना, खैराबाद के अर्जुनपुर (मुलायमपुर), लहरपुर के खैरुल्लापुर, मछरेटा के पैदापुर, महमूदाबाद के शाहीनपुर, महोली के कुसैला, मिश्रिख के लेखनापुर, पहला के लौना, परसेंडी के इटारी, पिसावां के बरगांवा, रामपुर मथुरा के देसी लौकिया, रेउसा, सकरन उमरा कला, सिधौली के छावन में मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा।