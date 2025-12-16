खेलों को मिलेगा नया आयाम...सीतापुर के हर ब्लॉक में बनेगा मिनी स्टेडियम, ये मिलेंगी सुविधाएं
संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। जिले के सभी 19 ब्लॉकों में एक-एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। इससे युवा खेलों की अभ्यास कर सकेंगे। करीब 12 लाख की आबादी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। रखरखाव की मॉनीटरिंग जिलाधिकारी कार्यालय की ओर की जाएगी।
जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि यह युवाओं के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है।
ऐलिया की ग्राम पंचायत हेमपुर, गोंदलामऊ के मीरापुर, हरगांव के पंचायत गुरधपा, कसमंडा के गरौना, खैराबाद के अर्जुनपुर (मुलायमपुर), लहरपुर के खैरुल्लापुर, मछरेटा के पैदापुर, महमूदाबाद के शाहीनपुर, महोली के कुसैला, मिश्रिख के लेखनापुर, पहला के लौना, परसेंडी के इटारी, पिसावां के बरगांवा, रामपुर मथुरा के देसी लौकिया, रेउसा, सकरन उमरा कला, सिधौली के छावन में मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा।
यहां जमीन चिह्रित कर ली गई है। बेहटा व बिसवां में जमीन खोजी जा रही है। मिनी स्टेडियम बनने से युवाओं को विभिन्न खेलों की तैयारी, अभ्यास आदि के अवसर मिलेंगे। वह खेलों में अपना भविष्य बना सकेंगे।
मिनी स्टेडियम में मिलेंगी यह सुविधाएं
मिनी स्टेडियम लगभग सभी खेल सुविधाओं से लैस होगा। विभिन्न खेलों के ट्रैक बनेंगे। मल्टी स्टोरी हॉल होगा। इसके अलावा दर्शकों के बैठने का स्थान भी बनेगा। करीब दो हेक्टेयर में बनने वाले मिनी स्टेडियम में खिलाड़ी दौड़ लगाने के साथ ही कबड्डी, खो-खो, क्रिकेट आदि खेलों का अभ्यास कर सकेंगे। स्टेडियम बनने से करीब 12 लाख की आबादी को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।
जनप्रतिनिधियों से भी लिया जाएगा सहयोग
मिनी स्टेडियम बनाने में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि स्टेडियम निर्माण जिलाधिकारी क्षेत्र निधि, ग्राम निधि और मनरेगा योजना का उपयोग कर किया जाएगा।
