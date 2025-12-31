Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीतापुर में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के बहुरेंगे दिन...मार्निग वॉक के लिए बनेगा ट्रैक, खिलाड़ियों को मिलेंगी कई सुविधाएं

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    सीतापुर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का जल्द ही कायाकल्प होगा। सरकार ने अनुपूरक बजट में 1.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे स्टेडियम की चहारदीवारी, भव ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का जर्जर भवन

    दुर्गेश द्विवेदी, जागरण सीतापुर। कुछ दिन बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नए रूप में नजर आएगा। स्टेडियम की चहारदीवारी और भवन की मरम्मत के साथ ही सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट में एक करोड़ 80 लाख रुपये की धनराशि दी है। खेल कार्यालय की ओर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का भवन दुर्दशा का शिकार है। मुख्य भवन के कक्ष रहने लायक नहीं है और शौचालय भी जर्जर हैं। भवन की छत भी टपकती है। उधर, खेल मैदान में खिलाड़ी सुविधाओं की भी कमी है। चहारदीवारी से प्लास्टर झड़ रहा है। जिला खेल कार्यालय की ओर से कई बार स्टेडियम की मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाई।

    खिलाड़ियों की बहुप्रतीक्षित मांग पर इस बार अनुपूरक बजट में सरकार ने मुहर लगा दी है। सरकार की ओर से मंजूर किए गए एक करोड़ 80 लाख रुपये से कई कार्य करवाए जाएंगे। स्टेडियम की चहारदीवारी को मजबूत करने के लिए पिलर बनवाए जाएंगे। इसके अलावा नया प्लास्टर करवाया जाएगा।

    भवन की छत को वाटर प्रूफ कराया जाएगा। कक्षों में टाइल्स लगेंगे और शौचालयों को नए सिरे बनाया जाएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीवॉल, टेनिस आदि की किट खरीदी जाएंगे। इसके अलावा छिटपुट अन्य आवश्यक निर्माण कार्य करवाए जाएंगे।

    मार्निग वॉक के लिए बनेगा ट्रैक

    मेजर ध्यानचंद स्टेडियम सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं सुबह टहलने वालों काे भाता है। बड़ी संख्या में नगर के लोग स्टेडियम टहलने आते हैं। स्टेडियम में उनके लिए अलग ट्रैक बना दिया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास करने में दिक्कत न हो। ट्रैक न होने से खिलाड़ियों को कई बार अभ्यास को कुछ देर के विराम देना पड़ता है।

    खिलाड़ी बोले-देर आए दुरुस्त आए

    रोटीगोदाम के शानू, अंजू, विरल आदि प्रतिदिन मेजर ध्यनाचंद स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास करने आते हैं। शानू ने कहा कि मैदान में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस बजट से कम से कम खिलाड़ी सुविधाएं तो अच्छी हो जाएंगी। विरल ने कहा कि दो वर्षों से जिला खेल अधिकारी से सुविधाओं को लेकर कह रहे थे। देर से ही स्टेडियम अब दुरुस्त हो जाएगा।


    अनुपूरक बजट में एक करोड़ 80 लाख रुपये का बजट मिला है। इससे भवन और चहारदीवारी की मरम्मत के साथ ही अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा।

                                                                            संजीव सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी।