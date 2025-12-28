सीतापुर में पति-पत्नी का सुसाइड, 22 दिन पहले लव-मैरिज की; एक ही परिवार के थे दोनों

जागरण संवाददाता, सीतापुर। प्रेम प्रसंग में 22 दिन पहले मंदिर में फेरे लेने वाले युगल के शव उसी मंदिर में संदिग्ध हालत में लटकते मिले हैं। दोनों ने गुपचुप शादी की थी। दोनों एक ही परिवार के थे। इस शादी से दोनों के परिवार संतुष्ट नहीं थे। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। अलग-अलग बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हरगांव के अनिया कला गांव में महामाई मंदिर परिसर में रविवार की सुबह लोग पूजन-अर्चन के लिए गए तो वहां पेड़ से युवक व युवती के शव लटके मिले। मौके पर भीड़ जमा हो गई। दोनों की पहचान लहरपुर के बस्तीपुरवा मोहिद्दीनपुर के 22 वर्षीय खुशीराम और 20 वर्षीय मोहिनी के रूप में हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जाता है कि दोनों में प्रेम-प्रसंग चल रहा था और छह दिसंबर को दोनों ने गुपचुप तरीके से इसी मंदिर परिसर में शादी की थी। इस पर दोनों के परिवार मंदिर पहुंचे थे और नाखुशी जताई थी। हालांकि, मोहिनी को घर लाकर खुशीराम रहने लगा था। रविवार को दोनों के शव लटके देखकर सभी सन्न रह गए। घटनास्थल पर नायब तहसीलदार अशोक यादव, सीओ नेहा त्रिपाठी, थानाध्यक्ष बलवंत शाही फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। मृतक खुशीराम की भाभी रीता ने बताया कि दोनों चचेरे भाई-बहन थे। तीन साल से दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार के लोग शादी से मना कर रहे थे।

घटनास्थल पर पहुंची सिर्फ युवती की मां मंदिर परिसर में दोनों के मौत की खबर की जानकारी परिवारजन को लगी, लेकिन मोहिनी की मां के शिवाय उसके परिवार का कोई भी सदस्य मौके पर नहीं आया। वहीं, खुशीराम के पिता का निधन पहले ही हो चुका है। घर से भाई-भाभी व मां घटनास्थल पर पहुंचे थे।