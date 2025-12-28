Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीतापुर में पति-पत्नी का सुसाइड, 22 दिन पहले लव-मैरिज की; एक ही परिवार के थे दोनों

    By Durgesh Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:56 PM (IST)

    सीतापुर के हरगांव में एक मंदिर में 22 दिन पहले प्रेम विवाह करने वाले युगल के शव संदिग्ध हालत में पेड़ से लटके मिले। खुशीराम (22) और मोहिनी (20) चचेरे ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। प्रेम प्रसंग में 22 दिन पहले मंदिर में फेरे लेने वाले युगल के शव उसी मंदिर में संदिग्ध हालत में लटकते मिले हैं। दोनों ने गुपचुप शादी की थी। दोनों एक ही परिवार के थे।

    इस शादी से दोनों के परिवार संतुष्ट नहीं थे। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। अलग-अलग बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है।

    हरगांव के अनिया कला गांव में महामाई मंदिर परिसर में रविवार की सुबह लोग पूजन-अर्चन के लिए गए तो वहां पेड़ से युवक व युवती के शव लटके मिले। मौके पर भीड़ जमा हो गई। दोनों की पहचान लहरपुर के बस्तीपुरवा मोहिद्दीनपुर के 22 वर्षीय खुशीराम और 20 वर्षीय मोहिनी के रूप में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि दोनों में प्रेम-प्रसंग चल रहा था और छह दिसंबर को दोनों ने गुपचुप तरीके से इसी मंदिर परिसर में शादी की थी। इस पर दोनों के परिवार मंदिर पहुंचे थे और नाखुशी जताई थी।

    हालांकि, मोहिनी को घर लाकर खुशीराम रहने लगा था। रविवार को दोनों के शव लटके देखकर सभी सन्न रह गए।

    घटनास्थल पर नायब तहसीलदार अशोक यादव, सीओ नेहा त्रिपाठी, थानाध्यक्ष बलवंत शाही फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। मृतक खुशीराम की भाभी रीता ने बताया कि दोनों चचेरे भाई-बहन थे। तीन साल से दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार के लोग शादी से मना कर रहे थे।

    घटनास्थल पर पहुंची सिर्फ युवती की मां

    मंदिर परिसर में दोनों के मौत की खबर की जानकारी परिवारजन को लगी, लेकिन मोहिनी की मां के शिवाय उसके परिवार का कोई भी सदस्य मौके पर नहीं आया। वहीं, खुशीराम के पिता का निधन पहले ही हो चुका है। घर से भाई-भाभी व मां घटनास्थल पर पहुंचे थे।

    मंदिर परिसर में दोनों के शव लटके मिले हैं। दोनों के एक ही परिवार का होने की जानकारी मिली है। घटना की तह तक जाने के लिए प्रत्येक बिंदु पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी, उसी आधार पर जांच की दिशा तय होगी।
    नेहा त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी-सदर।