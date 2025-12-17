Language
    आफत बना कोहरा: सीतापुर में पिकअप की टक्कर से युवक की मौत, ट्रक से लड़ी कार पांच घायल

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:06 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोहरे के कारण एक दुखद घटना घटी। एक पिकअप वाहन की टक्कर से एक युवक की जान चली गई, जबकि एक कार ट्रक से टकरा गई जिसमें पांच ल ...और पढ़ें

     दुर्घटना के बाद संदना कस्बा में खड़ा ट्रक। जागरण

    जागरण टीम, सीतापुर। कोहरे के चलते मंगलवार को अलग-अलग स्थानों पर मार्ग दुर्घटनाएं हो गईं। मिश्रिख में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें युवक की मौत हो गई। वहीं, संदना में ट्रक से कार टकराने से पांच घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस सिर्फ दो घायलों का नाम पता कर पाई है।

    मिश्रिख: कुतुबनगर के रामचंद्र होटल पर काम करते थे। मंगलवार को वह मिश्रिख गए थे। लौटते समय दरोगापुर गांव के पास पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप लेकर चालक भाग गया। ग्रामीण रामचंद्र को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिख गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि चालक और वाहन की तलाश के लिए सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

    वहीं एक दूसरे हादसे में सिधौली मार्ग पर कस्बा के पास ट्रक से कार टकरा गई। ट्रक छोड़कर चालक भाग गया। हादसे में कार सवार सुल्तानपुर जिले के गांव मालपुर सैनी के आयुष तिवारी, जम्मू-कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी के दर्शनलाल समेत पांच घायल हो गए। इसमें दो महिलाएं हैं।

    थानाध्यक्ष अरविंद कटियार ने बताया कि मंगलवार भोर पांच बजे की घटना है। मौके पर पहुंचने से पहले ही घायल अस्पताल जा चुके थे। इसलिए सिर्फ दो ही लोगों के नाम पता चल पाए। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है।

    कोहरे में वाहन चलाने में बरतें यह सावधानियां 
    यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने बताया कि घने कोहरे में दृश्यता बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। गति नियंत्रित रखनी चाहिए। कम बीम वाली लाइट व फाग लैंप का उपयोग करना चाहिए। ओवरटेक करने का प्रयास कम करना चाहिए। सफेद और पीली पट्टी का सहारा लेकर वाहन चाहिए। आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। बहुत घना कोहरा होने पर कहीं ढाबा या फिर होटल में रुककर मौसम साफ होने का इंतजार करना चाहिए।