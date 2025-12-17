आफत बना कोहरा: सीतापुर में पिकअप की टक्कर से युवक की मौत, ट्रक से लड़ी कार पांच घायल

जागरण टीम, सीतापुर। कोहरे के चलते मंगलवार को अलग-अलग स्थानों पर मार्ग दुर्घटनाएं हो गईं। मिश्रिख में पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें युवक की मौत हो गई। वहीं, संदना में ट्रक से कार टकराने से पांच घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस सिर्फ दो घायलों का नाम पता कर पाई है।



मिश्रिख: कुतुबनगर के रामचंद्र होटल पर काम करते थे। मंगलवार को वह मिश्रिख गए थे। लौटते समय दरोगापुर गांव के पास पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप लेकर चालक भाग गया। ग्रामीण रामचंद्र को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिख गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि चालक और वाहन की तलाश के लिए सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

वहीं एक दूसरे हादसे में सिधौली मार्ग पर कस्बा के पास ट्रक से कार टकरा गई। ट्रक छोड़कर चालक भाग गया। हादसे में कार सवार सुल्तानपुर जिले के गांव मालपुर सैनी के आयुष तिवारी, जम्मू-कश्मीर के राजौरी के सुंदरबनी के दर्शनलाल समेत पांच घायल हो गए। इसमें दो महिलाएं हैं।