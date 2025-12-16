सीतापुर में हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास, 14-14 हजार का लगा जुर्माना

संवाद सूत्र, सीतापुर। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-दो की अदालत ने मंगलवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड भी बोला गया है। खैराबाद के मुहल्ला पटाव के शोएब का शाबान से लेनदेन को लेकर विवाद था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

23 जनवरी 2023 को घर से निकला शाबान लापता हो गया था। 25 जनवरी को खैराबाद के कर्बला पुरवा में सरसों के खेत में उसका शव मिला था। परिवारजन की तहरीर पर शोएब के साथ उसके साथ व शाजान व कुल्लू पर हत्या का मुकदमा लिखा गया था। मंगलवार को महेंद्र सिंह चतुर्थ ने तीनों को दोषियों को सजा सुना दी।

गैंग बनाकर करते थे बाइक चोरी, दो वर्ष का कारावास गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने गिरोह बनाकर चोरी करने के मामले में मंगलवार को एक दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। बिसवां के वसीम उर्फ कल्लू व राजू तथा महमूदाबाद के शारुख एक गिरोह चलाते थे। इसका सरगना शारुख था। इन लोगों पर थाना बिसवां व महमूदाबाद में मोटरसाइकिल चोरी व अन्य कई मुकदमे दर्ज हैं।