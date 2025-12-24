रंगदारी वसूलने वाला 50 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, बाएं पैर में लगी गोली

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। रंगदारी वसूलने वाले बदमाश को मंगलवार सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसके पैर में गोली लगी है। आरोपित के पास से नकदी के साथ ही तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बदमाश पर नौ मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से तीन हत्या के हैं।

सिधौली के मुहल्ला सिद्धेश्वर नगर के छोटू उर्फ़ संजय मिश्र ने हाल ही में पिसावां में लूट की थी। इसके अलावा उसने सिधौली कस्बे के दो लोगों से रंगदारी मांगी थी। इन मुकदमों को लेकर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को सिधौली कोतवाली पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने मिश्रिख मार्ग पर कोनी घाट के पुल पर पुलिस ने नाकेबंदी की। छोटू बाइक से निकला। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया।