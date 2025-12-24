रंगदारी वसूलने वाला 50 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, बाएं पैर में लगी गोली
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 50 हजार के इनामी रंगदारी वसूलने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में बदमाश के बाएं पैर में गोल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। रंगदारी वसूलने वाले बदमाश को मंगलवार सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उसके पैर में गोली लगी है। आरोपित के पास से नकदी के साथ ही तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बदमाश पर नौ मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से तीन हत्या के हैं।
सिधौली के मुहल्ला सिद्धेश्वर नगर के छोटू उर्फ़ संजय मिश्र ने हाल ही में पिसावां में लूट की थी। इसके अलावा उसने सिधौली कस्बे के दो लोगों से रंगदारी मांगी थी। इन मुकदमों को लेकर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।
मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को सिधौली कोतवाली पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने मिश्रिख मार्ग पर कोनी घाट के पुल पर पुलिस ने नाकेबंदी की। छोटू बाइक से निकला। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया।
यह भी पढ़ें- Sitapur: गोमती नदी में विकसित किया जाएगा जलमार्ग, चलेंगी हाईटेक बोट; श्रद्धालुओं को होगी सुविधा
इस पर वह पुलिस पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें छोटू के बाएं पैर में गोली लग गई। इससे वह गिर गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाल विजयेंद्र सिंह ने बताया कि छोटू पर हत्या, रंगदारी, लूट आदि के नौ मुकदमे दर्ज हैं।
पिसावां में लूट समेत तीन मुकदमों में छोटू वांछित था। काफी दिनों से पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस अधीक्षक ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
दुर्गेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।