    Sitapur: गोमती नदी में विकसित किया जाएगा जलमार्ग, चलेंगी हाईटेक बोट; श्रद्धालुओं को होगी सुविधा

    By Vineet Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:36 AM (IST)

    सीतापुर में गोमती नदी में जलमार्ग विकसित किया जाएगा, जिसमें हाईटेक बोट चलेंगी। इस परियोजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करना है।

    संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं के लिए रिंग रोड के साथ गोमती में जलमार्ग भी विकसित किया जाएगा। राजघाट से रुद्रावर्त तक 12 किलोमीटर के जलमार्ग में सुविधाजनक नाव चलेंगी। इससे कई मंदिरों तक श्रद्धालुओं को पहुंचने में आसानी होगी। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।

    गोमती नदी के तट पर कई मंदिर हैं। इसमें देवदेवेश्वर, रद्रावर्त, ब्रह्मावर्त, हंस हंसनी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि मंदिर हैं। सड़क मार्ग से यहां पहुंचने में श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। भविष्य में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना के चलते सड़क मार्ग पर यातायात का बोझ कम करने के लिए जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने जलमार्ग को विकसित करने को कहा है।

    सिंचाई विभाग ने अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल ने बताया कि नदी का सर्वे करके कार्ययोजना बनाई जाएगी। आधुनिक नावों के चलने के लिए नदी को पर्याप्त गहरा किया जाएगा। इससे सिल्ट निकाली जाएगी। इसके अलाव 12 किलोमीटर जलमार्ग के सफर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजागार मिलेगा और पर्यटन का दायरा भी बढ़ेगा।

    गोमती की दशा भी सुधरेगी

    धार्मिक स्थल होने के चलते नैमिषारण्य में गोमती नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजन सामग्री और मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। इससे घाटों पर नदी काफी उथली हो गई है।

    जलमार्ग बनाने के लिए नदी की सिल्ट हटाई जाएगी। इससे बंद हो गए प्राकृतिक स्रोत खुलेंगे और नदी की दशा सुधरेगी। इसके बाद विसर्जन पर पाबंदी लगाई जाएगी, ताकि नदी को प्रदूषण से मुक्त रखा जा सके।