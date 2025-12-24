Sitapur: गोमती नदी में विकसित किया जाएगा जलमार्ग, चलेंगी हाईटेक बोट; श्रद्धालुओं को होगी सुविधा

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं के लिए रिंग रोड के साथ गोमती में जलमार्ग भी विकसित किया जाएगा। राजघाट से रुद्रावर्त तक 12 किलोमीटर के जलमार्ग में सुविधाजनक नाव चलेंगी। इससे कई मंदिरों तक श्रद्धालुओं को पहुंचने में आसानी होगी। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।

गोमती नदी के तट पर कई मंदिर हैं। इसमें देवदेवेश्वर, रद्रावर्त, ब्रह्मावर्त, हंस हंसनी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि मंदिर हैं। सड़क मार्ग से यहां पहुंचने में श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। भविष्य में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना के चलते सड़क मार्ग पर यातायात का बोझ कम करने के लिए जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने जलमार्ग को विकसित करने को कहा है।