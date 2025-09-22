बकाया बिल न जमा करने पर कनेक्शन काटने गया लाइनमैन, लोगों ने जमकर कर दी पिटाई, अस्पताल में कराया गया भर्ती
सीतापुर के लहरपुर में बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट की गई। बकायेदार और अन्य लोगों ने हंगामा किया और बिजली कर्मियों की पिटाई कर दी जिसमें लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गया। उपखंड अधिकारी ने लहरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। 22 हजार रुपये का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटा गया था।
संवाद सूत्र, लहरपुर (सीतापुर)। बकाया बिल वसूलने जा रही टीम के सामने आए दिन नई समस्याएं आ रहीं है। सोमवार को लहरपुर में बकाया बिल न जमा करने पर कनेक्शन काटने पर बकायेदार व अन्य लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होते देख टीजी-टू व मीटर रीडर तो भाग गया, लेकिन लोगों ने बिजली कर्मियों की पिटाई कर दी। लाइनमैन की हालत गंभीर देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में भर्ती कराया गया है। उपखंड अधिकारी ने लहरपुर कोतवाली में मुकदमा लिखाया है।
अधिशासी अभियंता बिसवां संजीव कुमार मिश्र के निर्देश पर लहरपुर डिविजन के टीजी-टू दीनानाथ, मीटर रीडर आमिर व निविदा कर्मी रंजीत के साथ छावनी मुहल्ले में बकाया बिल वसूलने को जांच कर रहे थे। 22 हजार रुपये का बिल बकाया होने पर जब कर्मियों ने मुहल्ले के नसीम का कनेक्शन काटा तो सभासद इसरार अहमद, राजू, कलीम व नसीम का बेटा सहित अन्य लोग आ गए।
बिजलीकर्मियों को लाठी-डंडा लेकर दौड़ा लिया। टीजी-टू व मीटर रीडर तो भाग गए, लेकिन लाइनमैन रंजीत की पिटाई कर दी। उपखंड अधिकारी लहरपुर अचल मिश्र ने लहरपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।
एसडीओ ने सभासद इसरार अहमद, राजू, कलीम, नसीम के बेटे सहित 25 अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी थी। इन सभी पर जान से मारने का प्रयास के साथ सरकारी कार्य में बाधा के तहत मुकदमा लिखा गया है। -विजयेंद्र सिंह, कोतवाल-लहरपुर।
यह भी पढ़ें- रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं ई-वाहन? हादसों के दे सकता है न्योता, इन बातों को ध्यान में रखकर करें बचाव
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।