बकाया बिल न जमा करने पर कनेक्शन काटने गया लाइनमैन, लोगों ने जमकर कर दी पिटाई, अस्पताल में कराया गया भर्ती

सीतापुर के लहरपुर में बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट की गई। बकायेदार और अन्य लोगों ने हंगामा किया और बिजली कर्मियों की पिटाई कर दी जिसमें लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गया। उपखंड अधिकारी ने लहरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। 22 हजार रुपये का बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटा गया था।

संवाद सूत्र, लहरपुर (सीतापुर)। बकाया बिल वसूलने जा रही टीम के सामने आए दिन नई समस्याएं आ रहीं है। सोमवार को लहरपुर में बकाया बिल न जमा करने पर कनेक्शन काटने पर बकायेदार व अन्य लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होते देख टीजी-टू व मीटर रीडर तो भाग गया, लेकिन लोगों ने बिजली कर्मियों की पिटाई कर दी। लाइनमैन की हालत गंभीर देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में भर्ती कराया गया है। उपखंड अधिकारी ने लहरपुर कोतवाली में मुकदमा लिखाया है।

