बिजली बिल राहत योजना: पहले चरण में चार दिन शेष, 54,762 उपभोक्ताओं ने कराया रजिस्ट्रेशन

संवाद सूत्र, सीतापुर। बिजली बिल राहत योजना का पहला चरण समाप्त होने में चार दिन शेष रह गए हैं। जिले में अब तक करीब 54,762 उपभोक्ताओं ने ही पंजीकरण कराया है। योजना के लिए 3,15,913 उपभोक्ता चिह्नित हैं, जिन पर 460 करोड़ बकाया है। यह कुल चिह्नित उपभोक्ताओं का करीब 17 प्रतिशत ही है। यह सुस्ती तब है जब प्रथम चरण में लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को सर्वाधिक छूट दी जा रही है।

प्रथम चरण में पंजीकरण कराने पर उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत सरचार्ज माफ होने के साथ मूलधन का भी 25 प्रतिशत छूट रहा है। एक दिसंबर से प्रथम चरण चल रहा है जोकि 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद दूसरा व तीसरा चरण शेष है।

एक मुश्त जमा करने पर अधिक लाभ अधिशासी अभियंता बिसवां संजीव कुमार मिश्र ने बताया कि उपभोक्ता शेष बचे समय में अपनी बिजली बिल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ''वन टाइम सेटलमेंट'' (ओटीएस) करवाकर बिल माफी योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा समाप्त होने के बाद इस माफी योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल पाएगा।

बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों के लिए सुनहरा मौका अधिशासी अभियंता सीतापुर यादुवेंद्र यादव ने बताया कि बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों के लिए इससे अच्छा कोई और मौका नहीं हो सकता है। इसमें जुर्माना राशि 50 प्रतिशत छूटने के साथ शेष भुगतान एक साथ जमा करने पर मूलधन का 25 प्रतिशत छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन अनिवार्य होना है।

चरणवार यह है योजना पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण 1 जनवरी से 21 जनवरी तक और तीसरा चरण एक फरवरी से शुरू होगा। योजना के तहत दो किलोवाट भार तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिलों में छूट मिलेगी। 31 मार्च 2025 तक के बकाये पर अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। योजना में पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को 2000 रुपये का भुगतान करना होगा।