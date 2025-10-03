Language
    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:18 AM (IST)

    सीतापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर पद संचलन के दौरान एक युवक अंकित सिंह अचानक अचेत होकर गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना इमलिया सुल्तानपुर में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा।

    सीतापुर में पद संचलन करते समय गिरा युवक, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर पद संचलन करते समय एक युवक अचेत होकर गिर गया।अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

    इमलिया सुल्तानपुर में गुरुवार की शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पद संचलन कर रहे थे। सेरुकहा गांव के अंकित सिंह (23) पुत्र विंदेश्वरबक्स सिंह पद संचलन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। पद संचलन करते हुए अंकित  थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक अचेत होकर गिर गए।

    साथी कार्यकर्ता तत्काल ऐलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

    घटना की सूचना पर सीओ महोली नागेंद्र कुमार चौबे,थानाध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर श्यामू कनौजिया अस्पताल पहुंचे। अंकित के बड़े भाई अंकुश ने बताया कि पहले से कोई बीमारी नहीं थी।

    सीओ नागेंद्र कुमार चौबे ने बताया अंकित संघ कार्यकर्ता के रूप में पद संचलन कर रहे थे, अचेत होकर गिर गए और मौत हो गई है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चलेगा।