सीतापुर में पद संचलन करते समय गिरा युवक, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

इमलिया सुल्तानपुर में गुरुवार की शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पद संचलन कर रहे थे। सेरुकहा गांव के अंकित सिंह (23) पुत्र विंदेश्वरबक्स सिंह पद संचलन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। पद संचलन करते हुए अंकित थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक अचेत होकर गिर गए।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर पद संचलन करते समय एक युवक अचेत होकर गिर गया।अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

साथी कार्यकर्ता तत्काल ऐलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

घटना की सूचना पर सीओ महोली नागेंद्र कुमार चौबे,थानाध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर श्यामू कनौजिया अस्पताल पहुंचे। अंकित के बड़े भाई अंकुश ने बताया कि पहले से कोई बीमारी नहीं थी।

सीओ नागेंद्र कुमार चौबे ने बताया अंकित संघ कार्यकर्ता के रूप में पद संचलन कर रहे थे, अचेत होकर गिर गए और मौत हो गई है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण पता चलेगा।