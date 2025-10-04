बारिश में ट्रॉली के नीचे छिपे भाई-बहन की कुचलने से दर्दनाक मौत, पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार

सीतापुर में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में भाई-बहन समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तंबौर में बारिश से बचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे छिपे भाई-बहन को चालक ने कुचल दिया जिससे दोनों की जान चली गई। वहीं पिसावां में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण टीम, सीतापुर। अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में भाई-बहन समेत तीन की मौत हो गई और एक घायल हो गए। तंबौर में बारिश से बचने के लिए भाई-बहन ट्रॉली के नीचे छिपे थे। इस बीच चालक ने ट्रैक्टर चला दिया। कुचलने से दोनों की मौत हो गई। वहीं, पिसावां में आज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे दो युवकों को टक्कर मार दी। इसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं, एक घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तंबौर के लोनियनपुरवा गांव के पैकरमा ने मंदिर में मां दुर्गा की स्थापना की थी। पैकरमा गुरुवार देर शाम ट्रैक्टर-ट्रॉली से मूर्ति लेकर शारदा नदी में विसजर्न करने के गए थे। इसी पर कपिल की पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ ट्राली पर सवार थी।

लहरपुर कोतवाली के रतौली गांव के पास पहुंचे ही बारिश होने लगी। बारिश से बचने के कई लोग ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे छिप गए। इसमें कपिल की सात वर्षीय पुत्री साक्षी और चार वर्ष का बेटा रितिक भी था। बारिश बंद होने पर बाकी लोग ट्रॉली पर चढ़ गए, लेकिन साक्षी और रितिक ट्रॉली के नीचे ही रह गए। इसी बीच चालक ने ट्रैक्टर चला दिया।