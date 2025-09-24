सीतापुर के 70 गांवों तक पहुंची जरूरतमंदों को पढ़ाने और साक्षरता की पहल, रजनी ने तीन साल पहले अपने गांव से की थी शुरुआत

निरक्षरता के अंधियारे को मिटाने के लिए तीन वर्ष पहले जलाई गई मशाल की रोशनी अब 70 गांवों तक पहुंच गई है। भौनामऊ की रजनी की इस पहल से प्रेरित होकर इन गांवों की युवतियां इस मशाल को थामकर बच्चों व महिलाओं को साक्षर बनाने के साथ जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा भी रही हैं।

बद्री विशाल अवस्थी, सीतापुर। प्रतिदिन दो घंटे की यह निश्शुल्क पाठशाला से न सिर्फ सुनहरा भविष्य तैयार हो रहा बल्कि निरक्षरता का कलंक भी मिट रहा है। पढ़ाने के साथ ही बच्चों व महिलाओं को स्टेशनरी भी दी जाती है।

मछरेहटा ब्लाक के भौनामऊ गांव की रजनी को पढ़ने-पढ़ाने का शौक है। परास्नातक के बाद एलएलबी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहीं रजनी ने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए तीन वर्ष से लोगों को साक्षर बनाने और जरूरतमंदों को पढ़ाने की पहल की। अपने गांव से बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत की थी। इसके बाद अन्य गांवों की युवतियों को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

वर्तमान में उनकी यह पहल 70 गांवों तक पहुंच चुकी है। शाम को चार से छह बजे के मध्य इन गांवों से गुजरने पर पाठशाला चलती मिलती है। असरेखा गांव में शिल्पी, कसमरिया में मनीषा, मिरचौड़ी में पूजा, रमुआपुर में अंशिका, कुनेहटा में गुड़िया, मिर्जापुर में आरती, भौनामऊ में शशी, रामपुर में ईशा आदि 70 युवतियां जरूरतमंद बच्चों व महिलाओं को निश्शुल्क पढ़ा हैं। हर जगह 25 से 30 बच्चे व महिलाएं शिक्षित हो रहे हैं। यहां इस समय 1750 बच्चे व महिलाएं पढ़ रहे हैं।

पढ़ाने में मिलता है सुकून यह पाठशाला सिर्फ लोगों को साक्षर बनाने व पढ़ाने तक सीमित नहीं है। पढ़ाने वालों को भी शांति और सुकून देती है। भौनामऊ की शशी बताती हैं रजनी ने अपनी पहल के संबंध में विस्तार से बताया और अपना ज्ञान लोगों में बांटने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दो घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं। नेक कार्य के साथ ही हमारा भी अभ्यास हो जाता है, मन को सुकून भी मिलता है। मिरचौड़ी की पूजा ने कहा कि शिक्षा सभी का अधिकार है। शिक्षा प्राप्त करना व शिक्षा देना दोनों गुण अच्छे हैं। बच्चों को पढ़ाने का अलग ही अनुभव है।