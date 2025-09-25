Sitapur News: महमूदाबाद में लाॉन के गेट पर दिखा तेंदुआ, डर के साये में लोग; तलाश में जुटा वन विभाग

संवाद सूत्र, महमूदाबाद, सीतापुर। जिले में बाघ के साथ ही तेंदुआ की दहशत बढ़ रही है। बुधवार की देर रात नहर कालोनी में मनोहर लॉन के गेट के पास से तेंदुआ दिखा. लॉन मालिक रितेश रस्तोगी ने बताया कि रात करीब साढ़े दस बजे वह परिसर में ही थे। इसी बीच तेंदुआ की गुर्राहट सुनी. सीसी कैमरे में देखने पर साफ हो गया कि तेंदुआ ही है।