Sitapur News: महमूदाबाद में लाॉन के गेट पर दिखा तेंदुआ, डर के साये में लोग; तलाश में जुटा वन विभाग
सीतापुर के महमूदाबाद में बाघ के साथ तेंदुए का डर बढ़ गया है। बुधवार रात नहर कॉलोनी में तेंदुआ दिखाई दिया जिससे इलाके में दहशत फैल गई। लॉन मालिक रितेश रस्तोगी ने तेंदुए की गुर्राहट सुनी और सीसीटीवी में उसकी पुष्टि की। सूचना मिलने पर विधायक आशा मौर्या और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम जाँच कर रही है।
संवाद सूत्र, महमूदाबाद, सीतापुर। जिले में बाघ के साथ ही तेंदुआ की दहशत बढ़ रही है। बुधवार की देर रात नहर कालोनी में मनोहर लॉन के गेट के पास से तेंदुआ दिखा. लॉन मालिक रितेश रस्तोगी ने बताया कि रात करीब साढ़े दस बजे वह परिसर में ही थे। इसी बीच तेंदुआ की गुर्राहट सुनी. सीसी कैमरे में देखने पर साफ हो गया कि तेंदुआ ही है।
इसके बाद अपने करीबियों को जानकारी दी। जब तक लोग जुटते तेंदुआ जंगल की ओर चला गया था। इसी मुहल्ले में कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा का भी मकान है आवास है। जानकारी होने पर महमूदाबाद विधायक आशा मौर्या, अंबरीश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग लान पहुंच गए।
सूचना मिली है। वन विभाग की टीम मौके पर भेजी गई है। टीम की पुष्टि के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जंगली जानवर तेंदुआ जैसा ही लग रहा है। टीम लगातार कांबिंग करने के साथ नगरवासियों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। - विक्रमवीर सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी, महमूदाबाद
