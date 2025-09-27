वनकर्मियों ने झाड़ियों में क्यों उड़ाया ड्रोन? दहशत में हैं गांव के लोग

संवाद सूत्र, महमूदाबाद (सीतापुर)। वनकर्मियों की टीम शुक्रवार दोपहर नहर कालोनी पहुंची। टीम ने नहर कालोनी में लगी झाड़ियों, बाग व खेतों में ड्रोन की मदद से कांबिंग करते हुए जंगली जानवर को खोजा। जंगली जानवर की आमद से क्षेत्र में दहशत है। लोग समूह में घरों से बाहर निकल रहे हैं।

महमूदाबाद कस्बा में गुरुवार रात विधायक कुर्सी साकेंद्र वर्मा के मुहल्ले में बुधवार की देर रात तेंदुआ देखा गया था। बाइक से निकल रहे तीन युवकों ने तेंदुआ को देखने का दावा किया था।

उधर, सीसी फुटेज में तेंदुआ सामने खंडहर से निकलकर सड़क पर टहलता हुआ दिखाई दे रहा है। पक्की सड़क होने से विभाग को तेंदुए के पगचिह्न नहीं मिले थे।

शुक्रवार की दोपहर वन क्षेत्राधिकारी बिक्रमजीत सिंह टीम के साथ शहजानी वार्ड पहुंचे और यहां ड्रोन कैमरे की मदद से खेतों के साथ नहर कालोनी में उगे जंगल, झाड़ियों में तेंदुए की खोज की।

तेदुएं को झाड़ियों से निकालने के लिए गोले भी दगाए गए, लेकिन किसी तरह की हलचल नहीं हुई। बिक्रमजीत सिंह ने बताया कि दो दिनों से लगातार कांबिंग कराई जा रही है।

