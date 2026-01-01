Language
    सीतापुर में गोवंशीय पशुओं के चारा का पैसा गायब करने वाला ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

    By Jagdeep Shukla Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:41 PM (IST)

    Suspended: पशुओं की संख्या अधिक दिखाकर चारा का धन गायब करने वाले ग्राम पंचायत सचिव लवकुश मौर्य को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी न ...और पढ़ें

    ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया

    संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर पशुओं का चारा डकारने के बाद अब रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत सचिव भी इसी प्रकरण के कारण चर्चा में हैं।

    गोशाला में पशुओं की संख्या अधिक दिखाकर चारा का धन गायब करने वाले ग्राम पंचायत सचिव लवकुश मौर्य को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण में गबन पकड़ा गया था।

    ग्राम पंचायत रायसेनपुर में वृहद गोशाला है। ग्राम पंचायत सचिव लवकुश मौर्य की ओर से हर बार एक हजार से ऊपर पशु दिखाकर चारा और रखरखाव का धन मांगा जा रहा है। हर बार की तरह नवंबर माह में उन्होंने 1418 पशुओं के लिए पैसा मांगा। पशुओं की संख्या को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. महेंद्र प्रताप चंदेल को शक हुआ।

    मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गोआश्रय स्थल का निरीक्षण करने पहुंच गए तो सचिव लवकुश मौर्य की हकीकत सामने आ गई। गोआश्रय स्थल में 984 पशु मिले, जिसमें 324 को टैग नहीं लगा था। पांच पशु बीमार थे।

    चारा खिलाने के लिए उतनी ही चरही बनी थी, जिसमें 600 पशु ही चारा खा सकते थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच आख्या पंचायत राज अधिकारी डा. निरीश चंद्र साहू को दी। पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है।