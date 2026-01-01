सीतापुर में गोवंशीय पशुओं के चारा का पैसा गायब करने वाला ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

संवाद सूत्र, जागरण, सीतापुर : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर पशुओं का चारा डकारने के बाद अब रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत सचिव भी इसी प्रकरण के कारण चर्चा में हैं।

गोशाला में पशुओं की संख्या अधिक दिखाकर चारा का धन गायब करने वाले ग्राम पंचायत सचिव लवकुश मौर्य को निलंबित कर दिया गया है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने निरीक्षण में गबन पकड़ा गया था।

ग्राम पंचायत रायसेनपुर में वृहद गोशाला है। ग्राम पंचायत सचिव लवकुश मौर्य की ओर से हर बार एक हजार से ऊपर पशु दिखाकर चारा और रखरखाव का धन मांगा जा रहा है। हर बार की तरह नवंबर माह में उन्होंने 1418 पशुओं के लिए पैसा मांगा। पशुओं की संख्या को लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. महेंद्र प्रताप चंदेल को शक हुआ।