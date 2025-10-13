Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में किसानों के लिए खुशखबरी! चीनी मिलों में इस दिन से शुरू होगी गन्ना पेराई, क्रय केंद्रों पर होगी खरीद

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:26 PM (IST)

    सीतापुर जिले के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। दीपावली के बाद चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू होगा। बिसवां और हरगांव मिलें सबसे पहले शुरू होंगी। मिल गेट और क्रय केंद्रों पर तौल की व्यवस्था की जा रही है। जिले में पांच मिलें हैं, जिनमें पेराई की तारीखें अलग-अलग हैं। किसानों को हरदोई, बाराबंकी और लखीमपुर की मिलों में भी गन्ना भेजने की सुविधा है। हरगांव और बिसवां में 20 अक्टूबर से पर्ची मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपावली के बाद शुरू होगी चीनी मिलों में गन्ने की पेराई।

    संवाद सूत्र, सीतापुर। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। जिले की चीनी मिलों में नवीन पेराई सत्र दीपावली के बाद से शुरू होगा। मिलों ने जिला प्रशासन व गन्ना विभाग को लिखित जानकारी दी है। सबसे पहले बिसवां व हरगांव चीनी मिल में पेराई शुरू होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद सबसे बाद में चलेगी। पेराई को लेकर चीनी मिलों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मिल गेट से लेकर गन्ना क्रय केंद्रों पर तौल के इंतजाम व कांटा स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है।

    जिले में पांच चीनी मिलें संचालित हैं। इनमें बिसवां, हरगांव, जवाहरपुर, रामगढ़ व महमूदाबाद हैं। बिसवां व हरगांव चीनी मिल में 25 अक्टूबर को पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। जवाहरपुर व रामगढ़ चीनी मिल पांच नवंबर को शुरू होगी।

    सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में 22 नवंबर को पेराई शुरू की जाएगी। हरगांव में 82 गन्ना क्रय केंद्र व एक लाख 22 हजार किसान हैं। जवाहरपुर मिल में 47 गन्ना क्रय केंद्र व 55 हजार किसान हैं।

    रामगढ़ चीनी मिल में 26 गन्ना क्रय केंद्र व 56 हजार किसान हैं। बिसवां चीनी मिल में 38 गन्ना क्रय केंद्र व एक लाख 17 हजार किसान हैं। सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में 26 गन्ना क्रय केंद्र व 15 हजार से अधिक किसान हैं।

    किसान जिले की चीनी मिलों के अलावा हरदोई के हरियावां, बाराबंकी के हैदरगढ़, लखीमपुर की ऐरा चीनी मिल को भी गन्ने की आपूर्ति करते हैं।

    हरगांव व बिसवां में 20 अक्टूबर से जारी होंगी पर्ची

    25 अक्टूबर से हरगांव व बिसवां चीनी मिल में पेराई शुरू होगी। यहां के किसानों को दीपावली के पहले अथवा एक दिन बाद पेड़ी की पर्चियां जारी कर दी जाएंगी। इससे गन्ने की छिलाई शुरू कर सकें।

    सभी चीनी मिलों ने पेराई सत्र शुरू करने की लिखित सूचना दे दी है। हरगांव व बिसवां चीनी मिल 25 अक्टूबर, रामगढ़ व जवाहरपुर मिल पांच नवंबर, महमूदाबाद मिल में 22 नवंबर को पेराई शुरू होगी। इन तारीखों में बदलाव भी हो सकता है। मिलों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। -रत्नेश्वर त्रिपाठी, जिला गन्ना अधिकारी।

    फैक्ट फाइल

    • 3.66 लाख जिले में गन्ना किसान।
    • 2.25 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती।
    • 05 चीनी मिलें जिले मेें संचालित।

    यह भी पढ़ें- हरदोई में कमरे में अनार बताने समय हुआ विस्फोट, झुलसने से दुकानदार की दर्दनाक मौत