यूपी में किसानों के लिए खुशखबरी! चीनी मिलों में इस दिन से शुरू होगी गन्ना पेराई, क्रय केंद्रों पर होगी खरीद

संवाद सूत्र, सीतापुर। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। जिले की चीनी मिलों में नवीन पेराई सत्र दीपावली के बाद से शुरू होगा। मिलों ने जिला प्रशासन व गन्ना विभाग को लिखित जानकारी दी है। सबसे पहले बिसवां व हरगांव चीनी मिल में पेराई शुरू होगी।

वहीं, सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद सबसे बाद में चलेगी। पेराई को लेकर चीनी मिलों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मिल गेट से लेकर गन्ना क्रय केंद्रों पर तौल के इंतजाम व कांटा स्थापित करने का काम शुरू कर दिया गया है।

जिले में पांच चीनी मिलें संचालित हैं। इनमें बिसवां, हरगांव, जवाहरपुर, रामगढ़ व महमूदाबाद हैं। बिसवां व हरगांव चीनी मिल में 25 अक्टूबर को पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। जवाहरपुर व रामगढ़ चीनी मिल पांच नवंबर को शुरू होगी।

सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में 22 नवंबर को पेराई शुरू की जाएगी। हरगांव में 82 गन्ना क्रय केंद्र व एक लाख 22 हजार किसान हैं। जवाहरपुर मिल में 47 गन्ना क्रय केंद्र व 55 हजार किसान हैं। रामगढ़ चीनी मिल में 26 गन्ना क्रय केंद्र व 56 हजार किसान हैं। बिसवां चीनी मिल में 38 गन्ना क्रय केंद्र व एक लाख 17 हजार किसान हैं। सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद में 26 गन्ना क्रय केंद्र व 15 हजार से अधिक किसान हैं।