Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरदोई में कमरे में अनार बताने समय हुआ विस्फोट, झुलसने से दुकानदार की दर्दनाक मौत

    By Sandeep Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक दर्दनाक हादसे में एक दुकानदार की मौत हो गई। कमरे में अनार दिखाते समय अचानक विस्फोट होने से वह बुरी तरह झुलस गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विस्फोट के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कमरे में अनार बनाते समय विस्फोट होने से दुकानदार की मौत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हरदोई। पटाखा बिक्री की आड़ में आतिशबाजी बनाने का खेल जानलेवा हो रहा है। कमरे में अनार बनाते समय हुए विस्फोट से झुलसकर दुकानदार की मौत हो गई। धमाका इतनी तेज हुआ कि कमरा क्षतिग्रस्त हो गया। पड़ोसियों के घरों की दीवारें हिल गईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कछाैना के मुहल्ला बाजार पश्चिमी के हामिद के पास पटाखा बिक्री का लाइसेंस था। दीपावली को लेकर हामिद तैयारी कर रहा था। पटाखा बिक्री का उसके पास लाइसेंस था, लेकिन वह पटाखा बना रहा था।

    रविवार की देर रात वह कमरे के अंदर बारूद भरकर अनार तैयार कर रहा था। उसी समय बारूद में विस्फोट हो गया। हामिद गंभीर रूप से झुलस गया।

    धमाका इतनी तेज था कि पड़ोसियों के घरों की दीवारें हिल गईं। हामिद का कमरा क्षतिग्रस्त हो गया। आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। पड़ोसियों ने आनन-फानन में हामिद को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने हालत गंभीर हाेने पर लखनऊ रेफर कर दिया। जहां पर सोमवार की सुबह हामिद ने दम तोड़ दिया।

    हादसे में हामिद का एक कमरा क्षतिग्रस्त हो गया है। आग पूरे कमरे में फैलने से टेंट की सामग्री जल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया।

    मुहल्लके को लोगों का कहना है कि हामिद गोला बारूद अरसे से बेंचते थे बिस्फोट बताते है। दीपावली के लिए अनार बनाते समय हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कोतवाल प्रेमसागर सिंह ने बताया कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    हामिद अरसे से कर रहा काम काम

    मुहल्ले के लोगों का कहना है हामिद बर्षों से पटाखा बनाने,बेचने का काम कर रहा था। इसके चलते लोग उसे गोला बारूद के नाम से पुकारते थे। मृतक के परिवार में पत्नी पत्नी रिहाना और दोनों बेटियां दिव्यांग हैं।

    दो वर्ष पहले हामिद की दुकान में लग चुकी थी आग

    पुलिस और प्रशासन की चूक ही कहें, दरअसल दो वर्ष हामिद की दुकान में आग लग चुकी थी। इसमें काफी नुकसान हुआ था। इसके बावजूद प्रशासन नहीं चेता और न ही रिहासी इलाके से दुकान हटवा सका। आखिर फिर विस्फोट से हामिद की जान चली गई।