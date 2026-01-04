Language
    सीतापुर में मोबाइल चोरी के आरोप से आहत हुआ मछली विक्रेता, जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत

    By Badri Vishal Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:46 PM (IST)

    मोबाइल चोरी के आरोप से आहत मछली विक्रेता के जहरीला पदार्थ खाने से मौत।

    संवाद सूत्र, सिधौली (सीतापुर)। मोबाइल चोरी के आरोप से आहत मछली विक्रेता ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। चोरी का आरोप लगाने वाले भाजपा नेता पर पुलिस ने मुकदमा लिखा है। रमदाना गांव के रामकिशोर मछली बेचने का काम करते हैं। शनिवार को रमदाना चौराहे पर वह मछली बेच रहे थे।

    वहां मछली खरीदने आए बीबीपुर के मास्टर शफीक आलम (भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सिधौली मंडल के महामंत्री) का मोबाइल किसी ने जेब से निकाल लिया। शफीक ने रामकिशोर पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया।

    रामकिशोर को पास में ही पुलिस चौकी भंडिया पर ले जाया गया। रामकिशोर ने मोबाइल चोरी से इन्कार किया। पुलिस ने राम किशोर से पूछताछ कर दो घंटे बाद छोड़ दिया।

    रामकिशोर के पुत्र प्रमोद ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि शफीक आलम ने मोबाइल चोरी का झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित किया। चौकी में ही शफीक ने धमकाया कि मोबाइल दो या फिर 40 हजार रुपये। घर आकर भी धमकाया था। इससे आहत पिता ने रात में जहरीला पदार्थ खा लिया।

    इससे उनकी रात में हालत बिगड़ गई, सीएचसी से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने मास्टर शफीक आलम पर संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखा है।

    दोनों पक्ष चौकी पर गए थे। पूछताछ किए के बाद दोनों पक्ष चले गए थे। मोबाइल चोरी का आरोप लगाने वाले पर मुकदमा लिखा गया है। मामले की जांच की जा रही है। -विजयेंद्र सिंह, कोतवाली प्रभारी, सिधौली।