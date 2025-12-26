Language
    सीतापुर में फैक्ट्री के पट्टे में फंसकर युवती की मौत, संचालक पर लापरवाही का आरोप

    By Durgesh Dwivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक फैक्ट्री में पट्टे में फंसकर एक युवती की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद, मृतका के परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही क ...और पढ़ें

    फैक्ट्री के पट्टे में फंसकर बालिका की मौत।

    संवाद सूत्र, महाराजनगर (सीतापुर)। बिसवां के गांव बुढ़ानपुर में गुरुवार को लकड़ी का चम्मच बनाने वाली फैक्ट्री के पट्टे में फंसकर आठ वर्षीय बालिका गंभीर घायल हो गई। बालिका को जिला अस्पताल ले जया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया।
    गांव की शाइदा पुत्र नईम गुरुवार को खेल रही थी।

    इस दौरान वह पड़ोस में चल रही लकड़ी के चम्मच बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंच गई और खेलने लगी। फैक्ट्री गांव के ही मुन्ना और बब्लू संचालित करते हैं। खेलने में वह मशीन के पट्टे में फंस गई। इंजन बंद करने से पहले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

    परिवारजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसवां ले गए, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। नईम का कहना है वह किसी फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई नहीं चाहते।

    कोतवाली प्रभारी बिसवां मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि पुलिस को जांच के लिए भेजा गया था। बावजूद इसके अब तक तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    ग्रामीण लगा रहे लापरवाही का आरोप

    ग्रामीण फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इसके अलावा गेट पर कोई गार्ड भी नहीं बैठता। इसके चलते अक्सर बच्चे खेलते हुए फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। लापरवाही के चलते यह हादसा हो गया।