क्रिप्टो एक्सचेंज एप से 50 करोड़ की ठगी मामले में पुलिस का एक्शन, बिहार और यूपी के 3 और आरोपी गिरफ्तार
क्रिप्टो एक्सचेंज एप से 50 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले म ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। ज्यादा ब्याज का लालच देकर क्रिप्टो एक्सचेंज एप से 50 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि रामकोट के नवीन चौक के विराट राठौर व 24 अन्य पीड़ितों ने बोंबीटेक्स व बीमैक्स रियलटी के सीईओ समेत सात आरोपितों के खिलाफ करोड़ो की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था।
मामले में तीन पहले से जेल में हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रकरण की जांच में तीन और नाम सामने आए।
इनमें बिहार के जनपद बांका के शंभूगंज के करसंडा निवासी अमित शर्मा पुत्र विपिन कुमार शर्मा, मुजफ्फरनगर के जानसठ के सलारपुर के सचिन कुमार पुत्र सत्यपाल, कानपुर नगर के नौबस्ता के यशोदानगर गंगापुर कॉलोनी के शौर्य वर्धन सिंह सेंगर पुत्र जितेंद्र सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया है।
इनके कब्जे से चार लैपटाप, छह मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपितों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
