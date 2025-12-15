क्रिप्टो एक्सचेंज एप से 50 करोड़ की ठगी मामले में पुलिस का एक्शन, बिहार और यूपी के 3 और आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण सीतापुर। ज्यादा ब्याज का लालच देकर क्रिप्टो एक्सचेंज एप से 50 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि रामकोट के नवीन चौक के विराट राठौर व 24 अन्य पीड़ितों ने बोंबीटेक्स व बीमैक्स रियलटी के सीईओ समेत सात आरोपितों के खिलाफ करोड़ो की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था।

