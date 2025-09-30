Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इन व्यापारियों ने काटी चांदी, एक बार में ही मिल गया करोड़ों का ऑर्डर

    By Badri vishal awasthi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:57 PM (IST)

    सीतापुर के दरी उद्योग को रूस से 57 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं लेकिन नवंबर तक आपूर्ति करनी होगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूसी व्यापारियों ने कालीन और दरी खरीदने में रुचि दिखाई। रूस की लुकोइल तेल कंपनी ने भी निवेश की इच्छा जताई और एससीआर को लेकर भी चर्चा हुई। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त संजय सिंह ने इसे जिले के लिए उत्साहजनक बताया।

    prefferd source google
    Hero Image
    दरी उद्योग को मिली रूस से संजीवनी, 57 करोड़ रुपये का आर्डर

    जागरण संवाददाता, सीतापुर। ग्रेटर नोएडा में आयोजित पांच दिवसीय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआइटीएस) जिले के उद्यमियों के लिए राहत लेकर आया है। रूस के व्यापारियों ने दरी और कालीन की खरीदारी में खास रुचि ली।

    रूस के कारोबारियों ने 57 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए हैं। बशर्ते आपूर्ति नवंबर के अंत तक करनी होगी। इसके अलावा जर्मनी और नार्वे से भी 32 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं।

    ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के दरी उद्योग की धूम है। ठंडे वातावरण वाले देशों के व्यापारी बड़े पैमाने पर दरी और कालीन का ऑर्डर दे रहे हैं। इसमें रूस सबसे आगे हैं। रूस के व्यापारियों ने अमर हैंडलूम को 12, अलीशा दरी उद्योग को 15 और स्टालिओन होम फैशन को 13 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, हाफिजा, मधु इंडिया और सेलेक्ट एंड सर्विस को 26.95 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। औद्योगिक इकाइयों को नवंबर माह के अंत तक आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है।

    स्टालिओन के विपणन अधिकारी प्रदीप मिश्र ने बताया कि दरअसल रूस में हमेशा ठंड रहती है, लेकिन दिसबंर के दूसरे पखवारे से ठंड ज्यादा ही बढ़ जाती है। ऐसे में वहां फर्श पर दरी और कालीन बिछाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए नवंबर माह तक आपूर्ति की शर्त लगा दी है।

    रूस की लुकोइल तेल कंपनी ने दिखाई निवेश में रुचि

    रूस की लुकोइल तेल कंपनी ने दरी उद्योग में साझीदार बनने में रुचि दिखाई है। कंपनी के प्रतिनिधि मंडल ने ट्रेड शो में हिस्सा लेने गए उपायुक्त उद्योग संजय सिंह से दरी उद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशिक्षित मानव संसाधन, कच्चे माल की आपूर्ति, सड़क, जल व हवाई परिवहन के बारे में जानकारी ली।

    इसके अलावा प्रतिनिधियों ने दरी उद्योग के इतिहास के बारे में भी पूछताछ की। उद्योग में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी का डेटा भी लिया।

    एससीआर को लेकर खूब रही चर्चा

    ट्रेड शो में व्यापारी प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र को लेकर काफी उत्साहित रहे। गुजरात और दक्षिण भारत के उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों ने सीतापुर के परिपेक्ष्य में राज्य व राजधानी क्षेत्र के बारे में जानकारी ली।

    सीतापुर की बेहतर परिवहन व्यवस्था, सस्ते मानव संसाधन और जमीन की उपलब्धता को लेकर भी चर्चा और विश्लेषण किया। कुछ महत्वपूर्ण डेटा संरक्षित करके शीघ्र ही संपर्क करने का भरोसा दिया।

    रूस के व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर दरी और कालीन के ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा रूस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने निवेश में भी रुचि दिखाई है। उन्होंने जिले की भौगोलिक, आर्थिक और औद्योगिक स्थितियों के बारे में जानकारी भी ली है।

    -संजय सिंह, उपायुक्त, जिला उद्योग केंद्र।