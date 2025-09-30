यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इन व्यापारियों ने काटी चांदी, एक बार में ही मिल गया करोड़ों का ऑर्डर

सीतापुर के दरी उद्योग को रूस से 57 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं लेकिन नवंबर तक आपूर्ति करनी होगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में रूसी व्यापारियों ने कालीन और दरी खरीदने में रुचि दिखाई। रूस की लुकोइल तेल कंपनी ने भी निवेश की इच्छा जताई और एससीआर को लेकर भी चर्चा हुई। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त संजय सिंह ने इसे जिले के लिए उत्साहजनक बताया।

जागरण संवाददाता, सीतापुर। ग्रेटर नोएडा में आयोजित पांच दिवसीय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआइटीएस) जिले के उद्यमियों के लिए राहत लेकर आया है। रूस के व्यापारियों ने दरी और कालीन की खरीदारी में खास रुचि ली। रूस के कारोबारियों ने 57 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए हैं। बशर्ते आपूर्ति नवंबर के अंत तक करनी होगी। इसके अलावा जर्मनी और नार्वे से भी 32 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के दरी उद्योग की धूम है। ठंडे वातावरण वाले देशों के व्यापारी बड़े पैमाने पर दरी और कालीन का ऑर्डर दे रहे हैं। इसमें रूस सबसे आगे हैं। रूस के व्यापारियों ने अमर हैंडलूम को 12, अलीशा दरी उद्योग को 15 और स्टालिओन होम फैशन को 13 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए हैं।

वहीं, हाफिजा, मधु इंडिया और सेलेक्ट एंड सर्विस को 26.95 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। औद्योगिक इकाइयों को नवंबर माह के अंत तक आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्टालिओन के विपणन अधिकारी प्रदीप मिश्र ने बताया कि दरअसल रूस में हमेशा ठंड रहती है, लेकिन दिसबंर के दूसरे पखवारे से ठंड ज्यादा ही बढ़ जाती है। ऐसे में वहां फर्श पर दरी और कालीन बिछाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए नवंबर माह तक आपूर्ति की शर्त लगा दी है।

रूस की लुकोइल तेल कंपनी ने दिखाई निवेश में रुचि रूस की लुकोइल तेल कंपनी ने दरी उद्योग में साझीदार बनने में रुचि दिखाई है। कंपनी के प्रतिनिधि मंडल ने ट्रेड शो में हिस्सा लेने गए उपायुक्त उद्योग संजय सिंह से दरी उद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशिक्षित मानव संसाधन, कच्चे माल की आपूर्ति, सड़क, जल व हवाई परिवहन के बारे में जानकारी ली।